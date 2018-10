TERNI – Domenica 14 ottobre torna la manifestazione podistica “Circuito dellʼAcciaio” organizzata dall’Amatori Podistica Terni, nei suoi due percorsi : competitiva e non di km 15,200 e per i meno allenati di km 5,00 km. Questa storica iniziativa e’ nata nel lontano 1976 per rinverdire i fasti legati al centauro ternano Libero Liberati, che dalle sue prime vittorie sul Circuito dell’Acciaio passò a quelle sui circuiti di mezzo mondo.

“In un contesto economico molto difficile, siamo riusciti a realizzare un bel progetto complessivo – spiega il Presidente Fabio Laoreti – reso possibile, oltre alla dedizione dei nostri soci, dalla disponibilità delle Istituzioni locali: la Regione dell’Umbria ed il Comune di Terni, ma anche dal GOLD SPONSOR “ACEA AMBIENTE” e da alcune attività commerciali della provincia.”

Il Circuito dell’acciaio segue il grande successo ottenuto a fine agosto con il Run and Walk By night di beneficenza e anticipa, con il suo lungo percorso organizzativo, la Maratona di San Valentino prevista a febbraio 2019, appuntamento di punta degli eventi Valentiniani che richiama migliaia di turisti da fuori regione e dall’estero.

CHIUSURA AL TRAFFICO DELLE STRADE – Il percorso si snoda su verso Campomicciolo, Papigno e poi giù sulla Statale Valnerina fino ad arrivare al Parco delle Cascate per poi rientrare a Terni, sempre lungo la statale Valnerina Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione che si annuncia particolarmente numerosa, il Prefetto di Terni sta emettendo ordinanza di chiusura al traffico della SS 209 “Valnerina” domenica 14 ottobre dalle ore 10,15 alle ore 11,30 nel tratto Viale Brin km. 1,300 – Cascata delle Marmore km. 6,000. Anche la SS 79 per Marmore sarà chiusa al solo passaggio dei podisti dalle ore 10,00 alle ore 10,30 nel tratto Ospedale – Bivio per Papigno.

PIAZZA EUROPA – Tutto il programma si svolgerà in Piazza Europa dove è prevista il raduno e l’arrivo della manifestazione.

BAMBINI – Come da tradizione, in Piazza Europa sede del raduno e dell’arrivo della manifestazione,

grande attenzione sarà riservata ai bambini che saranno protagonisti di numerose iniziative svolte sotto la guida dei solerti animatori del gruppo “Metamorfosi” a cui non manchera’ la corsa in un mini percorso.

SAN CRISTOFORO – Sempre molto significativa la benedizione sotto l’immagine di S. Cristoforo patrono dei camminatori e viandanti. La suggestiva cerimonia si svolgerà in Largo dei Banderari alle ore 9,50. Quindi dopo la lettura della preghiera del podista, i podisti partiranno alle ore 10,00 precise da Piazza Tacito via Mazzini alla volta delle Cascate delle Marmore.

SERVIZI

I partecipanti disporranno di tutti i servizi necessari: servizio di assistenza medica a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato di Terni), servizio di vigilanza lungo il percorso, servizio sicurezza delle Forze dell’Ordine, ristori lungo il percorso ed all’arrivo e un ricco pacco gara offerto dagli sponsor.

Tutte le informazioni presso il Centro operativo del gruppo Amatori Podistica Terni attivato, tutti i pomeriggi, presso l’Istituto Tecnico Industriale in Via Cesare Battisti, 131 – cell.349.4593957

Fax 0744.1924321 – e-mail sede@amatoripodisticaterni.it oppure al negozio Intersport sito a Maratta.

