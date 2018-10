PANICALE – A Panicale arriva il Trofeo delle regioni enduro Uisp 2018. La manifestazione, in programma per sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 si svolgerà a Tavernelle ed è valevole anche per l’ultima prova del Trofeo Umbria enduro, del Trofeo regolarità d’epoca e del Trofeo Toscana.

La gara è a carattere nazionale e vedrà la partecipazione di piloti provenienti da tutta la penisola con moto off-road di cilindrata compresa fra 50cc e 650cc. Si disputerà su 40 chilometri di percorso e attraverso due prove speciali. E’ organizzata dal Motoclub Panicale che per la prima volta si misura con questo tipo di manifestazione.

Sono attesi circa 400 piloti da tutta Italia.

