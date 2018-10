FOLIGNO – Si terrà domani (Venerdì 19 ottobre 2018), ore 11.00 a Foligno nella sede della Federazione Regionale della Confartigianato Imprese Umbria la presentazione della “Convenzione tra l’Associazione Borghi più belli d’Italia in Umbria e Confartigianato imprese Umbria per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Umbria, per un inedito circuito dei mestieri, per favorire l’innesco della ripresa economica regionale“.

Ad intervenire all’evento saranno: Mauro Franceschini, Presidente di Confartigianato Imprese Umbria, Antonio Luna, Presidente di “I Borghi più belli d’Italia in Umbria” , Gianluca Tribolati, Segretario Confartigianato Imprese Umbria e Fiorello Primi, Presidente nazionale di I Borghi più belli d’Italia. A seguire si terrò la firma della convenzione. (13)