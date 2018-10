FOLIGNO – Lunedì 29 ottobre, presso l’Auditorium S. Domenico di Foligno si terrà una conferenza organizzata dall’Istituto T.E. “F. Scarpellini”, in collaborazione con la locale Sezione Polizia Ferroviaria, dal titolo “In viaggio verso la legalità”.

Tra i relatori saranno presenti, come da programma allegato, appartenenti alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, rappresentanti del mondo dell’istruzione e dei trasporti.

Si parlerà di legalità in generale, approfondendo alcuni concetti di sicurezza in ambito ferroviario. In particolare verranno affrontati gli aspetti di alcuni fenomeni quali bullismo, cyber-bullismo, insidie del web e trattate alcune tipologie di reati più comunemente commessi in ambito ferroviario. (22)