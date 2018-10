BASTIA UMBRA – Alle ore 16.00, dopo i saluti istituzionali, si terrà la Conferenza : “Cibo e tradizioni della Cultura sarda: Le Panadas”, a cura di Rita Fenu -Presidente Associazione Gurulis Nova. Alle ore 17.00: Dimostrazione della lavorazione delle Panadas: laboratorio gratuito per bambini e adulti

Alle ore 18,30 ci si sposterà in Piazza Umberto I° per l’Esibizione folkloristica della Compagnia “Gurulis Nova” di Cuglieri (OR) e del fisarmonicista Luca Cocco.

Dalle ore 20.00, al Centro San Michele, sarà proposta una cena di solidarietà con un menù di specialità sarde e tipiche umbre, a cura dell’ Associazione Il Giunco e della Ass. ne Gurulis Nova (per prenotazioni contattare il numero: 333 9892720). La serata sarà allietata da suoni, balli e canti delle due Regioni. Il gruppo sardo, durante il soggiorno a Bastia Umbra, sarà ospite della “Casa di Jonathan”. (53)