PERUGIA – Pienamente riusciti i festeggiamenti per la 25esima edizione di Eurochocolate! Il Festival internazionale del Cioccolato conferma il trend positivo dello scorso anno, con un flusso di visitatori che fino al secondo weekend ha mantenuto le presenze registrate nella precedente edizione. L’allerta meteo, diffusa già da diversi giorni. e le condizioni climatiche non favorevoli hanno logicamente frenato gli arrivi nel finale della manifestazione. Da registrare un’interessante incremento del valore dello scontrino medio, dovuto anche alla sperimentazione di nuovi format espositivi che saranno ulteriormente sviluppati nel corso dei prossimi appuntamenti.

È quindi un bilancio sicuramente positivo quello della kermesse appena conclusa con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Camera di Commercio di Perugia. Bilancio positivo anche per quanto riguarda il tema della sicurezza, brillantemente gestito anche questa volta grazie al ruolo svolto dalla Prefettura e al coinvolgimento tecnico della Questura che ha coordinato le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile.

“L’edizione celebrativa dei 25 anni – ha detto in conferenza stampa il Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci – ha permesso di misurarci con tante emozioni, anche le più semplici, le più vere. Tra queste ne sottolineo una: vedere così tanta gente nel secondo week end in Città che, nonostante l’allerta meteo annunciata da giorni, ha deciso comunque di esserci. Questa è stata per noi la gratificazione più grande che ci rende consapevoli del grande potenziale che Eurochocolate ha raggiunto in questo quarto di secolo”.

Presente in conferenza stampa anche il personale addetto alle pulizie. Tra loro Daniel Lestini, giovane studente universitario di Informatica che con il lavoro a Eurochocolate pagherà le sue spese di studio. Vittorio Starita è invece appena diplomato e ha scelto di entrare nello staff Eurochocolate per una prima esperienza lavorativa insieme al padre Ciro, collaboratore da ormai 5 anni. Semson Bajram è macedone, ha 42 anni e si trova in Italia dal 1993; collabora con Eurochocolate dal 2010 e lavora come badante per sostentare la sua famiglia e i suoi figli.

Come lui anche Hassan Amzir, dal Marocco; è entrato a far parte dello staff Eurochocolate su consiglio di un amico. Tra i collaboratori di questa edizione anche Ruzdi Plana, disoccupato, in cerca di opportunità lavorative. Jiaka Njie è partito dal Gambia nel 2012: dopo un lungo viaggio, passando per Costa D’Avorio e Libia è arrivato tre anni fa in Italia. Abita a Perugia e frequenta la terza media. Uno staff multiculturale di grande valore che ha saputo dare un apporto fondamentale a questa edizione.

La crescita è stata registrata anche dai canali social ufficiali: Eurochocolate con oltre 1000 contenuti originali ha raggiunto più di 5 milioni di persone, con oltre 8 milioni di impressions. Mentre la pagina Facebook celebra il traguardo dei 100 mila fans con un aumento di circa il 20%. La crescita maggiore si è registrata su Instagram: sul social dedicato alle foto si è raddoppiata la base di fans (oltre 7500) e sono state raggiunte oltre 1 milione di persone; l’hashtag ufficiale #Eurochocolate è stato utilizzato per più di 5000 post degli utenti.

Se nel 2017 se ne contavano, infatti, 42mila nel 2018 il numero complessivo di hashtag #Eurochocolate è salito a 47.310. Su Twitter, infine, nel primo weekend di manifestazione l’hashtag #Eurochocolate è entrato nei trending topic di giornata.

Inoltre l’official website eurochocolate.com ha registrato un notevole flusso: 50.000 visitatori e 150.000 le visualizzazioni nel corso dei dieci giorni.

Principale attrazione dell’anno, sul palco della suggestiva Piazza IV Novembre, la maestosa Scatola di Cioccolatini di ben 5 metri di lunghezza, contenente 25 prelibatezze assortite realizzate con cioccolato bianco, al latte, gianduia e fondente. Un’originale istallazione costruita in collaborazione con il ChocoScultore Andrea Gaspari e firmata ODStore. Grazie al divertente Choco dell’Oca col quale è stata ripercorsa la storia della manifestazione ai partecipanti sono stati distribuiti migliaia di prodotti in omaggio firmati ODStore e ritirati al Temporary Shop ospitato nei prestigiosi locali delle Logge di Braccio.

Grande successo per gli appuntamenti di Cioccolatomania cui quest’anno hanno partecipato grandi chocostar. Primo fra tutti l’artigiano del cioccolato torinese Guido Gobino, maestro nel coniugare tradizione e innovazione nella creazione di nuovi prodotti, seguito da Andrea Slitti che, partendo dalla piccola torrefazione di famiglia a Monsummano, in Toscana, è diventato uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo.

Non potevano mancare Pierpaolo Ruta, sesta generazione della famiglia Bonajuto e ambasciatore nel mondo del cioccolato di Modica e Alessio Tessieri, fondatore di Noalya – Cioccolato coltivato da degustazione e per professionisti. Per l’occasione è tornato a Eurochocolate anche Enric Rovira, estroso cioccolatiere catalano, maestro di creatività e artista di un raffinatissimo design al cioccolato. Ritorno illustre anche quello di Gianluca Franzoni, Presidente e fondatore di Domori, che ha dedicato la sua vita alla ricerca del cacao perduto fra le piantagioni del Sud America. Prestigiosissima presenza anche quella di Cecilia Tessieri, fondatrice di Amedei e prima donna a ricoprire nel mondo il ruolo di maître chocolatier.

Gli oltre 1200 partecipanti alle degustazioni, ai cooking show e agli appuntamenti Cioccolatomania, previsti nel programma della kermesse, hanno ricevuto in omaggio una shopper con una gustosa selezione di prodotti tipici delle aziende partner di Tipicittà, progetto sostenuto dal Comune di Perugia e finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 misura 16.4.2.1. Gli ospiti della Serata di Gola di giovedì 25 ottobre hanno potuto assaggiare il menu realizzato per l’occasione con vino, olio, lenticchie, farro, salumi e formaggi e altri prodotti dell’Umbria di qualità offerti da Tipicittà.

Durante il gala di Eurochocolate sono inoltre stati assegnati gli Eurochocolate Awards 2018: Riconoscimenti per chi si è distinto nella propria arte o nel proprio mestiere, lavorando con dedizione nel mondo del cioccolato. Per la categoria Industria per la realizzazione di un prodotto innovativo è stata premiata Loacker e la sua linea Loacker Cioccolato.

A ritirare il premio consegnato dal Presidente Eurochocolate Eugenio Guarducci insieme al dottor Silvano Manella (Direttore Macroarea Lazio, Toscana, Umbria UBI Banca) il Direttore Commerciale Loacker Sven Rossi; per la categoria Special Event Eurochocolate 2018 è stata premiata l’azienda ODStore nella persona del suo Fondatore e CEO Mauro Tiberti; per la categoria Presenza Internazionale il premio è stato assegnato a Enric Rovira. Premio per l’ Artigianato italiano del cioccolato alla Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano Genova 1780. A ritirare il premio Marcello Romanengo, fratello di Pietro e contitolare dell’azienda. Per il settore Editoria a tema cioccolato è stata premiata la scrittrice Lucrezia Sarnari, autrice del libro “Dieci cose che avevo dimenticato”.

Particolarmente apprezzata la mostra Le immagini che hanno fatto la storia, allestita nella Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori e annoverata tra gli special event della 25esima edizione. Attraverso i suggestivi scatti di Simone Casetta, storico fotografo ufficiale della kermesse che ha accompagnato con occhio attento l’evoluzione di Eurochocolate, è stato possibile ripercorrere i momenti più spettacolari e curiosi, impressi indelebilmente nella memoria storica degli organizzatori e dei fedelissimi.

Grande festa il 23 ottobre scorso sul palco di Piazza IV Novembre quando Eurochocolate ha celebrato il suo 25° anno di vita: un chocoparty insieme ai tanti ragazzi e alle coppie che hanno risposto all’appello Fai 25 con noi, per festeggiare insieme al Festival Internazionale del Cioccolato il loro compleanno o il loro anniversario di nozze. Dunque al fianco di Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate hanno soffiato sulle candeline della deliziosa maxi torta firmata Pasticceria Mela le venticinquenni Fabiana Favorito, Francesca Pucci ed Eleonora Reali insieme alle coppie d’argento che hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio, composte da: Edoardo Russo e Linda Garcia, Giovanni Dezio e Tiziana Damante, Antonio Rucci e Cristina Mansolillo.

Si è inoltre consolidata la proficua collaborazione con Kyodo Kansai Group, presente a Perugia con una nutrita delegazione per definire gli ultimi dettagli di Eurochocolate Osaka che si svolgerà dal 1 al 14 Febbraio. Una meta importante verso l’Asia che rappresenta un mercato in espansione e dalle enormi potenzialità in un periodo, quello di San Valentino, in cui in Giappone il cioccolato diventa prodotto di culto.

Sempre molto gradito l’appuntamento con le Sculture di Cioccolato by Perugina. Durante la prima domenica della manifestazione quattro abili scultori, coadiuvati da validi assistenti, si sono cimentati nella lavorazione di quattro enormi GranBlocchi Perugina da 11 quintali ciascuno e, ispirandosi al tema delle celebrazioni per il 25esimo, li hanno trasformati in vere e proprie opere d’arte.

La Casa del Cioccolato Perugina ha registrato oltre 8.000 ingressi. Eurochocolate ha confermato il grande successo del nuovo Baci Perugina Limited Edition, meglio conosciuto come Baci Ruby o Baci rosa. Baci Perugina Limited Edition è prodotto con fave di cacao Ruby, frutto di un’attenta selezione che conferisce al prodotto un delicato colore rosa e un gusto dolcemente fruttato.

Per tutta la durata di Eurochocolate, Baci Perugina Limited Edition ha caratterizzato le vetrine del centro di Perugia e accolto i visitatori della Casa del Cioccolato con l’esclusiva degustazione di oltre 10.000 Baci Ruby affiancati dall’intera gamma di Baci Perugina: Classico, Fondentissimo, Latte e Bianco, per un totale di oltre 50.000 Baci Perugina. Durante le dimostrazioni, che si sono svolte con orario continuato per tutti i 10 giorni della manifestazione, i Maestri Cioccolatieri della Scuola del Cioccolato Perugina hanno realizzato dal vivo più di 10.000 finissimi cioccolatini.

Protagonista indiscusso Nero Perugina, esperto del fondente e ambasciatore di marca Perugina. L’esperienza di Perugina nel fondente, che nasce con lo storico cioccolato Luisa, viene valorizzata nella nuova Linea Nero Perugina che ha ispirato la preparazione delle raffinate praline e l’intero percorso di degustazione riservato ai visitatori.

Il Lindt District ha stupito il pubblico di visitatori con un suggestivo percorso dove è stato possibile vivere la Lindt Experience grazie a una serie di divertenti attività celebrative di Mini Praline. Sono state 6.500 le foto dei visitatori che hanno viaggiato nel mondo di Mini Praline Extreme e oltre 15.000 i partecipanti al quiz “Che Mini Pralina Sei?” gustando un assaggio di Mini Praline lavorate live dai sapienti Maîtres Chocolatiers Lindt.

Frequentatissimo il Villaggio delle Spalmabili Pernigotti in Piazza Italia che ha distribuito 160 kg delle quattro golose creme su fette biscottate, pane o al cucchiaio; al gioco delle Slot Machines, sono state vinte 33.000 degustazioni oltre a 2.100 vasetti di Crema Gianduia da 50 g conquistati dai più fortunati. Il concorso online sul sito di Eurochocolate Pernigotti omaggia i più fedeli con la sua crema spalmabile! ha visto la partecipazione di 3.600 affezionati golosi.

I vasetti non ritirati in evento sono stati donati al Comitato Daniele Chianelli onlus. Pernigotti è stata protagonista anche di un’operazione che ha visto il coinvolgimento di 32 ristoranti del centro storico di Perugia, che hanno distribuito a fine pasto circa 40.000 praline ai propri clienti nelle 10 giornate di Eurochocolate. Quasi 84.000 le praline distribuite con il circuito Chococard.

Caffarel durante l’evento ha proposto un viaggio alla scoperta del finissimo cioccolato piemontese. Oltre 600 i chilogrammi di Piemonte offerto con la ChocoCard nelle tre varianti di gusto: classico, fondente e bianco.

Dolce assalto anche allo stand Vanini che ha proposto la sua nuovissima linea Uganda Bio, prestigiosa gamma di tavolette monorigine Perù e Uganda. Da non dimenticare i laboratori di Chocopasticceria con Icam e le centinaia di bambini che hanno preso parte a Equoscuola con Icam e A lezione di cioccolato. In tantissimi hanno apprezzato gli speciali appuntamenti di degustazione Grappa&Cioccolato condotta da Vanini e dagli esperti dell’associazione ANAG Assaggiatori Grappe e Acqueviti.

Eraclea ha accompagnato il pubblico in un meraviglioso viaggio nel mondo della cioccolata calda all’italiana con 24 gusti unici di Antica Cioccolateria. Ben 40mila le coppette di crema al cacao omaggiate. Inoltre, per questo speciale compleanno, in tantissimi si sono sfidati alla ricerca del Gusto Vincente!

Una folla di chocogolosi ha seguito il cooking show della star delle torte Renato Ardovino, protagonista sabato 27 Ottobre dello special event sul palco di Piazza IV Novembre. La star televisiva di Real Time ha proposto la realizzazione di una golosissima Cream tart cake celebrativa dei 25 anni di Eurochocolate. Lo Special Event firmato Antica Cioccolateria Eraclea è stato l’ennesima occasione per festeggiare tutti insieme i 25 anni dell’evento italiano dedicato al cioccolato.

Grande successo de L’Angelica con la sua nuova linea di cioccolata funzionale “BuonisSsima”. Presso il proprio stand sono stati degustati circa 100 kg delle 4 tavolette: Buonumore, Linea, Memoria e Funzioni Cognitive, Tono ed Energia oltre alle tantissime degustazioni di crema spalmabile funzionale.

42 mila le ChocoCard acquistate dai golosi che hanno potuto così ritirare i gadget ufficiali dell’edizione 2018: la ChocoBag, l’originale zainetto firmato Eurochocolate e la tavoletta di cioccolato da 75 gr celebrativa della 25esima edizione.

Inoltre tutti i possessori hanno potuto ritirare nei rispettivi stand una Boule Lindor, due golosi omaggi Loacker, due monete di cioccolato ODStore, un Mini Ritter, un Gianduiotto e un Cremino Pernigotti, una tavoletta di cioccolato da 25 gr Dulciar, un Piemonte by Caffarel, un Tortellino di cioccolato firmato Majani, un assaggio della crema al cacao Eraclea, due napolitain, latte e fondente, offerti da Eni Gas e Luce, due miniconfezioni di caramelle Ricola e una confezione di Baiocchi Mulino Bianco.

Grande attesa per l’estrazione del concorso che quest’anno mette in palio oltre 120 premi, tra i quali l’ambitissima Peugeot 108, oltre a fantastiche crociere e soggiorni di lusso.

Questi tutti i partner del concorso: Peugeot Ugolinelli, Costa Crociere, Weber Stephen, Dolomiti Paganella, Borgo Brufa Spa Resort, Terme di Chianciano, AIS Umbria, LAO Rafting, Lindt, Sangallo Palace Hotel, CDS Hotels, Palestra Fortebraccio, Domiziani, Hotel Turim, Kobra Kai Team Perugia, Locanda della Posta, Balloon Adventures Italy, Università dei Sapori, Federico Miccioni Photographer, Ricola, Caffè Vergnano, Costruttori di Dolcezze, Leuzza Creations, Palazzo Magi, Perugina, Bagni Triponzo, Icam, La Gramigna, Ore Liete, Latte & Luna, Castello di Petroia, Acquario di Genova, Hotel Fortebraccio, Rafting Nomad, Lungarotti, Giardino Sospeso, Galata – Museo del Mare e Infinito – Planetario di Torino.

Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao nel mondo, conferma di essere estremamente apprezzata da chi vuole scoprire cultura e tradizioni delle nazioni coinvolte, attraverso convegni, degustazioni, dimostrazioni e attività ludico didattiche per grandi e piccini. Protagonisti di quest’anno Camerun, Costa d’Avorio, Ecuador, Messico, Perù, Repubblica Dominicana e SãoTomé e Príncipe.

Jaime Freire González, fondatore dell’azienda ecuadoriana PapáCacao, in quattro golosi appuntamenti ha condotto il pubblico in Viaggi di Piacere nelle Terre del cacao attraverso originali degustazioni.

Il summit internazionale patrocinato da ICCO-International Cocoa Organization e Fairtrade Italia, quest’anno è stato incentrato sull’attualissimo tema “Sostenibilità ed equità: un cacao per il futuro di tutti”. A introdurre e moderare il Summit Paolo Pastore, Direttore di Fairtrade Italia. Special guest Irwan Prayitno, Governatore Sumatra Occidentale (INDONESIA) e Manuela Giovannetti dell’Accademia dei Georgofili. Intervenuti anche Fabio Maria Santucci (Università di Perugia), Jaime Freire González Fondatore di PapáCacao (ECUADOR); Pascual Martínez Munárriz, Delegato PROCOLOMBIA Italia e Anna Meli, Direttrice comunicazione COSPE Onlus.

Nel corso del Summit Bruno Fringuelli, direttore generale di Eurochocolate ha insignito Paolo Pastore, Direttore di Fairtrade Italia e Jaime Freire González del riconoscimento di Chocoday Ambassador 2018: la rete internazionale di professionisti e opinion leader pronti a diffondere i principi cardine del Manifesto Chocoday, la giornata dedicata al cacao sostenibile e al consumo responsabile del buon cioccolato promossa da Eurochocolate.

All’Ex Chiesa della Misericordia, ha trovato spazio anche Noalya, Cioccolato coltivato, fondata da Alessio Tessieri che ha scelto Eurochocolate per lanciare la sua nuovissima linea di prodotti.

Tutti i giorni, al Centro camerale G. Alessi, si sono svolte ben 50 fra degustazioni e cooking show in collaborazione con la Scuola di Cucina Peccati di Gola. Tra gli appuntamenti che si sono succeduti CIOCOPASTICCERIA REALIZZA I TUOI DOLCI COME UN VERO PASTICCERE BY ICAM per creare golosi dolci con protagonista il cioccolato in tutte le sue forme e HAPPY BIRTHCAKE, lo speciale cooking show dedicato alle torte di compleanno con la linea di prodotti Italia Zuccheri.

Tra le degustazioni guidate quella su LA CIOCCOLATA FUNZIONALE L’ANGELICA: È BuonisSsima!ha visto il pluripremiato maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia presentare le ricette che fondono la bontà della cioccolata con il benessere dei compound salutistici studiati dai ricercatori dell’Istituto Erboristico L’Angelica.

Dall’idea imprenditoriale di un gruppo di studenti del Liceo Galilei di Terni nasce il Pampatino, l’originale cioccolatino ispirato al Pampepato Ternano cui è stata dedicata una serie di degustazioni anche alla presenza del Vicesindaco della Città di Terni Andrea Giuli.

Con GRAPPA & CIOCCOLATO la dolcezza del cioccolato Vanini ha incontrato il sapore deciso delle grappe del Comprensorio Dolomiti Paganella in 4 esclusivi appuntamenti condotti dagli esperti dell’associazione ANAG, Assaggiatori Grappe e Acqueviti. L’allestimento del polo degustativo di Eurochocolate, è stato realizzato in collaborazione con Domiziani, azienda umbra nota per i suoi prodotti di design in pietra lavica.

Al Chocolate Show, il grande emporio di dolcezza, proposte oltre 6mila referenze di prodotti, presentati da più di cento firme del dolciario, artigianale e industriale, italiano e internazionale. In piazza Matteotti, una selezione di aziende ha dato vita a Equochocolate, Gluten Free Chocolate e Vegan Chocolate. Mentre il Chocostore di Piazza della Repubblica ha ospitato la Boutique del Cioccolato dedicata ai palati più raffinati, con aziende nazionali e internazionali, provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito e Spagna.

Costruttori di Dolcezze, brand leader indiscusso in Italia del funchocolate ha dedicato, inoltre, all’edizione dei 25 anni alcune originali e simpaticissime novità: Cioccolatondo, il nuovo concept espositivo pensato per una migliore valorizzazione e commercializzazione del cioccolato artigianale e i nuovissimi prodotti della linea Choco BBQ ovvero i golosissimi e unici BISTECCA, SPIGOLOSO e BURGERCIOK.

Grande successo per Cioccolata con l’Autore, realizzata in collaborazione con Eraclea. In tantissimi per la presentazione del volume Le pancine d’amore (Rizzoli) di Vincenzo Maisto, meglio noto al popolo del web come Il signor Distruggere. Altrettanto noto al popolo del web il suo presentatore, conosciuto su Twitter come @Azael. Grande affluenza di pubblico per l’appuntamento con la scrittrice Susanna Tamaro che ha parlato del suo popolarissimo libro Va’ dove ti porta il cuore, pubblicato per Bompiani nel 1994. Un volume che fu dato alle stampe 25 anni fa, esattamente nell’anno di nascita di Eurochocolate!

Oltre 600 bambini hanno partecipato alle attività Equoscuola con Icam e Chococake Design con AnimataMente e La Ciliegina che mancava che si sono alternate tra il Centro camerale Alessi e l’ex Chiesa della Misericordia. Circa 1.300 merendine ICAM nei gusti Latte e Fondente sono state distribuite ai giovanissimi partecipanti alle attività dedicate alle scuole. Tante le presenze curiose e le iniziative per coinvolgere il popolo dei golosi e a fargli condividere l’esperienza di Eurochocolate.

Loacker, giunta a Eurochocolate con la sua nuova linea di cioccolato eletto Prodotto dell’Anno 2018, ha distribuito nel suo stand circa 40.000 Mini Tortine e 40.000 Mini Napolitaner ai possessori di Chococard. Il gioco Indovina qual è l’anima buona del cioccolato Loacker ha visto la partecipazione di oltre 3.500 persone che hanno potuto degustare il Prodotto dell’Anno: una delizia unica nata dall’esperienza Loacker con un cuore di fragrante cialdina che racchiude piccoli momenti di unica bontà.

Ben 9500 gli ingressi in tre giorni (dal 26 al 28 ottobre) per il Tour del Mulino al Barton Park di Pian di Massiano. Un’iniziativa di Mulino Bianco che ha condotto i visitatori attraverso un percorso interattivo e gratuito alla scoperta dei segreti che si celano dietro i prodotti più golosi omaggiandoli al termine della visita interattiva.

Ricola ha distribuito 150mila mini porzioni di caramelle e 1.500 litri di tisana. Allo stand dell’azienda, i visitatori si sono sfidati all’ultimo respiro per dimostrare di avere l’R Factor, mentre Il Gruppo Ticinese Corno delle Alpi, il primo sabato dell’evento, si è esibito in un concerto itinerante.

Il gruppo Grifo Agroalimentare, realtà produttiva di riferimento per il territorio umbro, è stato il fornitore ufficiale del latte e della panna utilizzati nella manifestazione: ben 3000 i litri di latte impiegati per preparare le golose cioccolate calde proposte in evento.

Lo zucchero ufficiale è stato invece quello di Italia Zuccheri, l’unico zucchero veramente italiano, equo e sostenibile, prodotto da 5700 aziende agricole che coltivano nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Mondo Convenienza ha registrato un grande successo per le attività di animazione proposte con decine di migliaia di palloni e altri gadget distribuiti, fra cui le originali foto ricordo donate nella Casa degli Eventi in Piazza Italia, dove il pubblico è stato coinvolto in attività di animazione colpendo il pallone al gioco del calcio o portando a casa bellissime foto ricordo in formato polaroid, che si trasformano in gif animate da scaricare e condividere con gli amici più cari.

Peugeot Ugolinelli è stato official car sponsor e ha messo a disposizione della manifestazione una flotta di auto composta dai modelli rappresentativi della casa produttrice; centinaia le persone che hanno potuto fare un virtual test drive della nuova Peugeot 508.

Altrettanto numerose le foto scattate dai chocolover accanto al “fumaiolo” Costa Crociere: dopo le centinaia di scatti altrettanti dolci omaggi per scoprire in tutta dolcezza le favolose offerte vacanze Costa.

Alla Choco Farm, l’accogliente area benessere realizzata nel centro estetico Il Primosole, circa 300 i trattamenti di bellezza eseguiti e tantissime Boule Lindor Latte distribuite. Protagonisti dei trattamenti viso e corpo i prodotti della Linea Terme Sensoriali di Chianciano. Rinnovata, quindi, la collaborazione di Terme di Chianciano con Eurochocolate: due partner fonte di benessere e piacere per tutta la famiglia.

Si ringrazia inoltre Ferrarelle, acqua ufficiale della manifestazione. Grazie alla partnership con Trenitalia, official carrier di Eurochocolate 2018, tanti sconti e riduzioni per chi ha raggiunto Perugia a bordo dei treni regionali. Importante la partnership con UBI Banca, che ha firmato l’attesissima Serata di Gola.

Tra i partner di Eurochocolate anche Sky. Inoltre, anche quest’anno l’evento si è avvalso del supporto del partner IVO , la più grande rete di telecomunicazioni radio e fibra ottica del centro Italia, che ha attivato una rete wifi free nella sala degustazioni e nella Sala Stampa di Eurochocolate, qui è stato possibile ricaricare il proprio telefonino grazie al partner CYBIR.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio Subasio, la radio leader nel Centro Italia, è stata di nuovo la voce ufficiale di Eurochocolate 2018. Nella Subasio Social-box, in Piazza Italia, sono intervenuti tutti gli speaker: Roberto Gentile, Stefano Pozzovivo, Leonardo Fabrizi, Katia Giuliani, Roberta Reversi, Vera Torrisi, Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Francesca Quaglietti, Roberta Pamusi, animando i due fine settimana dell’evento. Durante i giochi e i simpatici siparietti immortalati con foto e video, sono stati distribuiti simpatici gadget a tema: shopper, zainetti, porta pass, cappelli e palloncini per il grande popolo di chocogolosi radiofonici di Perugia.

Eurochocolate si è vestita a stelle e strisce grazie al contest “Il cioccolato parla italiano: Perugia-Miami per il 25°” nato per festeggiare il compleanno di Eurochocolate nell’ambito del progetto COIL fra l’Università per Stranieri di Perugia e la Florida International University di Miami. Gli studenti stranieri che studiano la lingua italiana nelle Università, nei licei e scuole medie della Florida hanno realizzato video, foto e immagini inedite per celebrare il cioccolato e il Festival che lo rappresenta.

Questi i migliori lavori e il nome dei ragazzi vincitori: Per la Florida International University Mary Carmen Leiva con Un assaggio d’Italia; per la Florida Atlantic University Flaviane Chavez con Dolce esistenza (poesia); per l’International Studies Preparatory Academy Maria Valentina Perez e Asha Salas con Cioccolato italiano (video); infine per la International Studies Charter Middle/High School Olowokandi Kalayla con un suo disegno.

Celebrati i primi 25 anni dell’evento, non resta che rimanere sintonizzati per scoprire le novità che riserverà la prossima edizione. Aspettando l’edizione 2019 siete tutti invitate a Eurocholate Christmas, la golosissima edizione prenatalizia in programma dal 13 al 16 Dicembre in Trentino nel suggestivo Comprensorio Dolomiti Paganella. (14)