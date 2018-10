GUBBIO – Saranno i piloti delle FRECCE TRICOLORI i testimonial d’eccezione dell’edizione 2018 dell’ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL MONDO. E’ stato annunciato questa mattina dal presidente del Gruppo Alberaioli Lucio Costantini, nel corso della conferenza stampa convocata per la firma dell’accordo con il Comune di Gubbio, rappresentato dal sindaco Filippo Mario Stirati, per sancire e regolamentare il rapporto di collaborazione e impegno. Inoltre, è stata confermata anche l’iniziativa ‘ADOTTA UNA LUCE’ che tanto successo ha avuto nelle passate edizioni, nel dedicare ai propri cari una delle luci dell’Albero e che prenderà il via domani 31 novembre alle ore 17, grazie all’operazione messa in campo dall’agenzia ‘Venerucci Comunicazione’, realizzatrice anche del calendario con la bella foto di Gavirati inserita in una ‘bolla’ innevata. E’ chiaro che la notizia dell’accensione del 7 dicembre ha catalizzato l’attenzione dei presenti ma non meno importante è sancire un ‘patto’ della città con i volontari che dal 1981 prestano la propria opera ad esclusivo servizio dell’immagine di Gubbio. « Gratitudine, attenzione, responabiltà sono i sentimenti rivolti a questa formidabile operazione corale, che è diventata sempre più negli anni uno degli eventi più rilevanti non solo di Gubbio ma dell’intera Regione Umbria, diffondendo l’immagine del nostro magnifico Albero nel mondo. Ci sentiamo, con questo atto, parte integrante formale e sostanziale, come amministrazione e struttura comunale, per sostenene in ogni modo possibile l’impegno e la passione che animano una grande invenzione dello spirito eugubino. Senza l’opera disinteressata e formidabile di tanti, giovani e meno giovani, uniti da spirito di altruismo e generosa partecipazione, nulla sarebbe possibile. L’Albero è il simbolo del Natale, il baricentro e l’attrattore di una serie di eventi e iniziative ininterrotte dal 7 dicembre all’Epifania, che fanno crescere i flussi turistici e valorizzano l’immagine spettacolare della città. Siamo diventati esempio e riferimento per come celebrare il Natale, e il 10 e 11 dicembre andremo con il presidente degli Alberaioli Costantini in un piccolo Comune della Calabria, S. Stefano di Rogliano, dove il sindaco Lucia Nicoletti ci ha invitato per la cerimonia di accensione del loro albero, ispirato e dedicato idealmente a quello di Gubbio, così come farà Francavilla al Mare ». Lucio Costantini, nel ringraziare l’amministrazione e il sindaco Stirati in particolare, ha posto l’accento sul valore dello ‘spirito di squadra’: « Quello che ogni Natale realizziamo è un risultato raggiungibile unicamente con l’apporto di tutti noi, con un obiettivo condiviso. E quest’anno il modello migliore e più spettacolare è quello delle ‘Frecce Tricolori’, esempio di competenza, dedizione, rigore ed estrema fiducia reciproca. Così come noi riusciamo a meravigliare chi viene a vedere l’Albero di Gubbio, le Frecce Tricolori ci emozionano ogni volta che, guardando l’immenso vessillo verde bianco rosso che dipingono in cielo, ci sentiamo tutti orgogliosi di essere italiani. La Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori – esalta la componente umana nella sua essenzialità, ed è la sintesi di una squadra saldamente unita da forti valori. Allo stesso tempo, viene riconosciuto all’interno del nostro Gruppo Alberaioli il valore del singolo, nel rispetto di ognuno, che risulta essere indispensabile al raggiungimento del risultato finale ».

