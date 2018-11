PERUGIA – Ancora una trasferta per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Dopo quella di San Giovanni in Marignano, il lungo viaggio per raggiungere la Sicilia dove, domenica 4 novembre alle ore 17, affronterà la Sigel Marsala nella sesta giornata del girone di andata del campionato di serie A2 femminile. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta: le perugine in terra romagnola contro il Marignano mentre la Sigel ha perso 3-0 contro Torino.

In classifica poco si è mosso: la Bartoccini, complice anche la sconfitta interna del Sassuolo al tie break, si mantiene attaccata alla capolista a soli 3 punti di distanza, mentre il Marsala è ancora penultimo con 2 punti. Per le ragazze di Fabio Bovari sarà importante aver resettato la testa dopo la stop di giovedì scorso, sconfitta dovuta sì alla grande prova offerta dalle romagnole, ma anche dalla giornata poco felice di alcune componenti fondamentali del team perugino.

Sarà importante fare risultato in Sicilia, anche perché, sulla carta, il Sassuolo ha un incontro abbastanza semplice, ricevendo il Torino, ed è fondamentale rimanere in coda alle emiliane. Inoltre lo scontro che vede opposte Ravenna e Marignano (rispettivamente a 8 e 9 punti in classifica) potrebbe allontanare una delle due squadre dalla Bartoccini, attualmente seconda con 10 punti.

C’è incertezza sulla formazione perugina; confermata sicuramente la Demichelis in cabina di regia, resta di vedere se come opposta giocherà Smirnova o Catena. Per il resto dovrebbe rimanere tutto invariato con Casillo e Lapi al centro, capitano Pietrelli e Pascucci in banda e Bruno libero. (19)