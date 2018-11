SAN GIUSTNO – Le festività natalizie sono oramai alle porte e sta iniziando a prendere forma a San Giustino il programma che riguarda la oramai tradizionale “Isola di Natale”. Uno dei tasselli che contribuisce ad arricchire il periodo è sicuramente il concorso “Il nostro presepe”, che per il terzo anno consecutivo viene riproposto alla comunità.

“Come amministrazione – commenta l’assessore Milena Crispoltoni Ganganelli – abbiamo deciso di riproporre il concorso, visto anche il successo avuto nelle passate edizioni. Ci sarà tempo fino a venerdì 30 novembre per manifestare la propria adesione alle tipologie previste da regolamento: il ‘Presepe a Scuola’ e il ‘Presepe Tradizionale’ che potrà essere realizzato in diverse forme e materiali.

Il bando che abbiamo indetto come Comune di San Giustino è rivolto a tutti: dalle associazioni, alle scuole, asili o centri socio-culturali; cittadini in forma associata, ma anche individuale. L’intento del concorso – aggiunge l’assessore Crispoltoni –è proprio quello di valorizzare, oltre quelle che sono le nostre tradizioni, il quartiere, la scuola, la frazione, la via oppure una corte pubblica o privata che sia, sollecitando l’aspetto partecipativo e associativo della nostra comunità.

Nella domanda di partecipazione, inoltre, dovranno essere indicate anche le date di accesso al presepe nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, in modo tale che la commissione, composta da un amministratore, un artista locale, un rappresentante del mondo della scuola e un sacerdote, possa giudicare l’elaborato. Alla miglior rappresentazione allestita per ciascuna tipologia – conclude l’assessore Milena Crispoltoni – verrà riconosciuto, per ogni sezione, un buono pari a 150 euro da poter spendere in buoni libro”.

L’adesione al concorso dovrà pervenire alla segreteria della commissione, presso l’ufficio cultura del Comune di San Giustino tramite i seguenti indirizzi e-mail:

cultura@comune.sangiustino.pg.it – comune.sangiustino@postacert.umbria.it

(30)