FOLIGNO – Martedì 27 novembre si svolgerà nel nuovo Centro giovani della parrocchia di Sant’Eraclio (Foligno) un’interessante momento di confronto sull’oratorio sia come realtà educativa in campo pastorale che come luogo di educazione integrale dei giovani sul territorio in collaborazione con le altre agenzie educative, quali la scuola, la famiglia, le diocesi, le amministrazioni comunali, i gruppi e le associazioni.

L’incontro promosso dal Coordinamento Diocesano Oratori insieme al Comune di Foligno, capofila dei comuni della Zona sociale della Regione Umbria n° 8 (Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina) ha l’intento di promuovere il progetto oratorio come spazio aggregativo ed educativo, presidio importante sul territorio per dare risposte concrete ai bisogni di tanti giovani e di tante famiglie.

In Umbria gli oratori parrocchiali sono una realtà in forte crescita, con 110 strutture su tutto il territorio regionale, circa 7 mila minori censiti dalle realtà oratoriali, quasi 4 mila giovani iscritti e oltre 9 mila bambini e ragazzi inseriti nei gruppi oratoriali estivi. Senza dimenticare i tanti educatori ed animatori che si spendono, per la maggior parte gratuitamente, per la crescita umana dei nostri figli.

Anche quest’anno la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla salute, alla coesione sociale e al welfare, Luca Barberini, ha stanziato 100 mila euro per l’anno 2018 a favore degli oratori parrocchiali, riconoscendone la funzione sociale, educativa e formativa. Si tratta di un intervento, previsto dall’articolo 280 della legge regionale 11/2015, che rinnova lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Conferenza Episcopale Umbra (Ceu) e Anci Umbria, destinando 75 mila euro direttamente alla Ceu e 25 mila ai Comuni capofila delle Zone sociali per finanziare progetti presentati dalle parrocchie e rivolti a minori, adolescenti e giovani.

L’incontro a Sant’Eraclio prevede il seguente programma: dalle ore 14.30 alle 18.30 si svolgeranno una serie di attività di animazione, giochi, tornei, con i ragazzi degli oratori della zona sociale n° 8 per terminare, questo primo momento, con un aperitivo insieme alle loro famiglie. In serata alle ore 21.00 una riflessione sul tema “Educazione, Comunicazione e Rete” con i rappresentanti del mondo della scuola, della famiglia, dell’oratorio, del territorio. Saranno presenti LUCA BARBERINI, assessore servizi sociali Regione Umbria, MAURA FRANQUILLO, assessore ai servizi sociali Comune Foligno,MORENA CASTELLANI, dirigente scolastica I.C. Foligno2.

Moderatore FABRIZIO CARLETTI, educatore professionale e formatore di dinamiche di gruppo e di comunicazione. (34)