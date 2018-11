PERUGIA – Una sede in uno dei più prestigiosi palazzi storici di Perugia per riportare al “centro” le politiche di genere: è stata inaugurata ieri, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, la nuova sede del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria situata a Palazzo Danzetta in via Mazzini 11.

All’inaugurazione erano presenti oltre alla presidente del Centro, Chiara Pucciarini, i rappresentanti delle istituzioni, insieme alle molte donne che lavorano o prestano volontariamente il loro impegno a sostegno delle politiche di genere

“Con questa nuova sede – ha detto la presidente Marini – vogliamo immaginare che il ‘Cpo’ sia ancora più determinato ad esercitare un ruolo aperto verso la società regionale, supportando e stimolando la rete territoriale degli enti, dei Comuni e dei servizi sociali.

E non solo, l’auspicio è che rappresenti sempre di più uno stimolo anche verso le componenti culturali, economiche e del mondo del lavoro, visto che, verso ognuna di queste componenti, il Centro regionale per le Pari opportunità, credo abbia capacità e competenze per essere credibile e un valido interlocutore.

L’attenzione della Regione – ha proseguito la presidente – sarà massima per trovare nuove soluzioni per interpretare al meglio l’obiettivo pensato da quel gruppo pioneristico di donne che ha immaginato e voluto che il Cpo fosse un luogo dedicato nato con carattere territoriale. Oggi penso che sia utile recuperare questo spirito e non fare del Centro solo uno dei tanti servizi a disposizione della comunità e delle donne, ma un luogo che aiuta anche a pensare cose nuove e si apre a nuove prospettive.

Per fare ciò, anche l’assemblea del Centro dovrà aprirsi il più possibile all’apporto di competenze e sensibilità esterno al Cpo stesso e appartenenti al mondo della cultura, della ricerca, dell’università e del mondo del lavoro. Dobbiamo essere in grado – ha concluso – di fare ciò che hanno fatto alcune donne che ci hanno preceduto, di fare cioè da “levatrici” di un sentimento e di un’attenzione e capacità di stimolo verso la società.

Grazie per quello che state facendo e che dobbiamo continuare a fare in rete e grazie anche alla nuova rete che abbiamo sviluppato e che nasce dall’iniziativa autonoma delle donne attive sul territorio anche attraverso i centri antiviolenza”.

“Fin dalla sua istituzione il Centro per le pari opportunità si è qualificato oltre che come riferimento autorevole per la rete istituzionale umbra e per la società regionale, come ‘luogo di donne al servizio delle donne’ – ha riferito la presidente del Centro, Chiara Pucciarini – La collocazione di questa nuova sede del CPO proprio nel cuore della città di Perugia rappresenta un’ occasione preziosa per rafforzare questa identità del Centro e per rilanciare una progettualità sempre più aperta all’incontro, allo scambio e alla collaborazione con associazioni di donne e altre istituzioni.

La Biblioteca delle Donne, realtà unica a livello regionale e nazionale, intitolata alla memoria di Laura Cipollone, in questa nuova sede trova finalmente degli spazi adeguati per diffondere ed incentivare la produzione letteraria, filosofica, artistica e scientifica femminile, divulgare la storia e i saperi delle donne e per promuovere il dibattito intorno a questi temi.

Abbiamo in cantiere tante novità per la Biblioteca delle Donne che – oltre a divenire più fruibile per le utenti e gli utenti- pensiamo possa trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di idee ed esperienze ospitando iniziative pubbliche e nuovi progetti”. (14)