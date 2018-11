PERUGIA – Riparte la corsa allo Scudetto per la rappresentativa dei giornalisti di calcio Ussi Umbria. La selezione guidata dal CT Stefano Becivenga (team manager Luca Pisinicca), martedì 20 novembre sui campi del centro sportivo Coni Giulio Onesti- Acqua Acetosa sarà impegnato nella final three del Campionato Nazionale per Giornalisti, intitolato alla memoria di Alberto D’Aguanno, giornalista Mediaset prematuramente scomparso.

L’Ussi Umbria, che si era qualificata superando in un triangolare giocato a Tor Di Quinto Ussi Roma e Ussi Sardegna sfiderà in un altro triangolare (con tempi unici da 40’) i campioni in carica dell’Ussi Lombardia (che nella qualificazione ha eliminato a Novarello Ussi Subalpina) e Ussi Abruzzo-Molise (che a Campobasso ha eliminato Ussi Campania).

Come sempre, il regolamento prevede l’utilizzo di due top player non giornalisti, purchè con un passato da calciatori professionisti. Per l’Umbria accoppiata tutta nuova: Luca Pierotti, 41 anni, difensore eugubino con alle spalle una carriera ventennale in fra serie B (Salernitana e Catanzaro) e Sseire C1; e Diego Marinelli, marchigiano d’origine ma umbro d’adozione, 41 anni, professionista in serie C a Gubbio prima di una lunga carriera nei dilettanti.

Per la Lombardia, in campo due giocatori che non hanno bisogno di presentazione: gli ex Nazionali Stefano Fiore e Dario Marcolin; mentre per l’Abruzzo giocheranno Maurizio Tacchi, oltre 15 anni fra B e C e Stefano Bellè (serie B con Ancona, Frosinone e Pescara).

Diversi nomi nuovi nella selezione umbra: il perugino Fabrizio Angeli, il tifernate Davide Baccarini e Alessandro Catanzaro, praticante presso la scuola di Giornalismo di Perugia.

La rosa completa: Nicola Agostini (TEF Channel), Fabrizio Angeli (Rainews 24), Davide Baccarini (Tuttoggi), Federico Barontini (Sport Magazine), Lorenzo Billi (www.tennis.it), Alessandro Catanzaro (Scuola Giornalismo Radiotelevisivo), Andrea Checcarelli (freelance), Luca Comodi (Corriere dell’Umbria), Matteo Crocchioni (Fotografo- La Nazione), Giuliano De Matteis (Corrieredellosport.it), Luca Filipponi (Europanews.com), Mirko Loche (Lega Coop Umbria), Giacomo Marinelli Andreoli (TRG), Diego Marinelli (Top Player), Michele Nucci (La Nazione), Luca Pagliaricci (Fotografo Freelance), Luca Pierotti (Top Player), Simone Zaccagni (RGM). CT Stefano Bencivenga (freelance) Vice CT Marco Bertolini (Tifogrifo). DT e team manager: Luca Pisinicca (RAI TGR)

