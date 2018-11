PERUGIA – I poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine continuano a svolgere una intensa attività di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge. All’interno di piazza Vittorio Veneto gli Agenti hanno proceduto al controllo di un giovane, successivamente identificato per un 25enne ivoriano, senza fissa dimora e privo di documenti di identità.

Accompagnato in Questura per accertamenti, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due involucri contenenti, rispettivamente, marijuana ed eroina, per un peso complessivo di oltre un grammo di sostanze stupefacenti.

Le sostanze sono state sequestrate ed il 25enne è stato segnalato amministrativamente per possesso di stupefacenti. In via Cortonese i poliziotti hanno sottoposto a controllo un’autovettura sospetta con un uomo a bordo, successivamente identificato per un 27enne tunisino.

Dagli accertamenti svolti è emerso che il giovane, senza fissa dimora, circolava a bordo del veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, né in Italia, né all’estero.

Al 27 enne è stata, pertanto, contestata una violazione al Codice della Strada in quanto privo di patente di guida, con una sanzione di € 5000, mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. (62)