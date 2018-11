PERUGIA – “Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futuro” è il titolo del ciclo di conferenze che l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno promosso, a livello regionale, in collaborazione con le Conferenze Episcopali Regionali, le Diocesi e le articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di rafforzare la cultura della tutela e la sensibilità nella salvaguardia di uno dei più importanti settori del patrimonio culturale nazionale: quello ecclesiastico.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della pluriennale fruttuosa collaborazione tra CEI e MiBAC e nell’alveo della sinergia che, parimenti, caratterizza l’operato delle Soprintendenze, degli Uffici diocesani per i beni culturali e l’edilizia di culto e delle articolazioni territoriali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, vuole focalizzare l’attenzione sul fenomeno dei furti e dei danneggiamenti in danno di chiese e luoghi di culto ove la fragilità del patrimonio culturale è ulteriormente messa a repentaglio dalla fruizione devozionale e liturgica dei beni ecclesiastici.

Grazie alla pluralità di visioni, assicurata da illustri relatori provenienti dal mondo ecclesiastico, giudiziario, ministeriale, accademico e operativo, il tema “Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futuro” sarà declinato in tutte le sue sfaccettature, con particolare focus sulle buone pratiche e le criticità del settore.

Gli eventi rappresenteranno, infine, un’ulteriore qualificata occasione per sostenere le attività di catalogazione del patrimonio culturale ecclesiastico, da tempo promosse dalla CEI, e per diffondere i consigli contenuti nella pubblicazione “Linee guida sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici” realizzata, nel 2014, dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

La conferenza, per la Regione Umbria si svolgerà nella suggestiva “Sala del Dottorato” del Museo del Capitolo della Cattedrale di Perugia, il giorno 27 novembre, con inizio alle ore 15:00, vedrà al tavolo dei relatori: S.E. il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI; il Dottor Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia; S.E. Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo della Diocesi di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza Episcopale Regionale nonché Vescovo Delegato per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto dell’Umbria; Monsignor Giampiero Ceccarelli, Coordinatore Regionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto; Monsignor Fausto Sciurpa, Direttore del Museo Capitolare di San Lorenzo in Perugia; Dottoressa Marica Mercalli, Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; Dottoressa Sabrina Mingarelli,

Soprintendente Archivistica e Libraria per l’Umbria e le Marche; Dottor Claudio Faloci, Vice Prefetto Aggiunto responsabile, per la Prefettura di Perugia, del Fondo Edifici di Culto; Professoressa Laura Teza, Docente di Storia dell’Arte Moderna presso il Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia; Maggiore Guido Barbieri, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Perugia. Il ciclo di conferenze nazionali terminerà con un convegno che sarà organizzato a Roma all’inizio del prossimo anno. (53)