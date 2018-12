PERUGIA – Itinerari d’arte e laboratori per bambini. Sono il “regalo” di Natale dei musei del circuito Terre & Musei dell’Umbria, con la quinta edizione di “Made in Christmas”. La rassegna di appuntamenti per tutte le età ha registrato ogni anno grande partecipazione per l’originalità delle proposte.

Si svolgerà durante le festività natalizie, dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle città di Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone, Spello, Trevi, Umbertide.

La rassegna propone un appuntamento per ciascun museo con visite a tema per scoprire i capolavori dell’arte cittadina e laboratori creativi che trasporteranno i più piccoli in mondi fantastici.

Due le tematiche con cui riscoprire i musei in una veste insolita: “Itinerari d’arte” e “Il Natale dei bambini”. “Made in Christmas” è un concentrato di esperienze e divertimento. Le città e i loro musei presentano originali mostre, un concerto di Natale, trekking d’arte itineranti tra le magiche atmosfere natalizie, laboratori tra immaginazione e creatività per i più piccoli e un mistery game interattivo per adulti e bambini. Agli eventi, progettati da Sistema Museo, collaborano soggetti locali e regionali attivi nel settore culturale ed artistico.

La prenotazione agli appuntamenti è consigliata.

Per informazioni: Call Center Sistema Museo 199 151 123 (lunedì-venerdì 9-17, sabato 9-13); callcenter@sistemamuseo.it – www.umbriaterremusei.it

PROGRAMMA

ITINERARI D’ARTE

8 dicembre ore 17

CANNARA Museo Città di Cannara

IL TEMPO NEL VUOTO

Vernissage mostra di Tannaz Lahiji, Edoardo Cialfi

15 dicembre ore 18

BETTONA Chiesa di Santa Maria Maggiore

BETTONA IN CANTO

Concerto di Natale, a cura del Coro Uni 3 Perugia

16 dicembre ore 18

DERUTA Museo Regionale della Ceramica

LA NATIVITÀ NELLA MAIOLICA DERUTESE NEL MONDO

Mostra virtuale. Brindisi augurale

23 dicembre ore 11

MONTONE

MONTONE D’INVERNO

Un itinerario alla scoperta della città

26 dicembre ore 16

TREVI Museo di San Francesco

LA VOCE DELLE IMMAGINI

Visita tematica

29 dicembre ore 17

SPELLO Chiesa di Sant’Andrea, Pinacoteca Civica e Diocesana, Villa dei Mosaici

VISTI DA VICINO

Trekking d’arte fra performance di teatro e musica. Brindisi di fine anno

29 dicembre ore 15.30 e 18.30

AMELIA Palazzo Petrignani

VIA AMERINA VIA DI STELLE

La Sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani e il Planetario del Convento S.S. Annunziata

Visita tematica itinerante

IL NATALE DEI BAMBINI

16 dicembre ore 16

MARSCIANO Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte

ORIGAMI DI NATALE

Attività per bambini

27 dicembre ore 15

CASCIA Museo di Palazzo Santi

PROFUMO DI NATALE

Attività per bambini

28 dicembre ore 15.30

UMBERTIDE Museo di Santa Croce

LE SORPRESE DI BABBO NATALE

Attività per bambini

29 dicembre ore 15.30

MONTEFALCO Complesso Museale di San Francesco

CACCIA AL LADRO CON MISS MARPLE!

Mistery game interattivo per adulti e bambini

Costo € 7 adulti, € 5 bambini

6 gennaio ore 16.30

BEVAGNA Museo Civico

LA BEFANA È A PEZZI!

Laboratorio creativo per bambini

Costo € 5

