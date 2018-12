FOLIGNO – Saranno 450 le atlete che sfideranno dal 7 al 9 dicembre al palasport di Foligno ad nell’ambito del campionato di ginnastica ritmica promosso da Asi Confsport Italia. Le atlete – che appartengono a 30 associazioni sportive – provengono da Toscana, Liguria, Trentino-Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia. Milena Brozzi (responsabile regionale di Asi Confsport), ha sottolineato che “si confronteranno le atlete di tutte le età e per specialità diverse”. I

l consigliere incaricato per lo sport, Enrico Tortolini, ha affermato che “il 2018, anno di Città europea dello sport per Foligno, si chiuderà con questa iniziativa e con una competizione, in programma domenica 16 dicembre al ciclodromo di Corvia”.

L’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Patriarchi, ha evidenziato che “questa competizione ha trovato la collaborazione tra pubblico e privati. Infatti alcune strutture ricettive hanno sostenuto l’iniziativa”. (44)