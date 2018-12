CITTA’ DELLA PIEVE – Ci siamo quasi! fra pochissime ore, il suggestivo concerto di Natale della Perugia Big Band entrerà nel cuore delle persone e del centro storico pievese, per un’imperdibile occasione di aiuto concreto. A volte, capita infatti che andare a un concerto si trasformi in un’esperienza magica e al tempo stesso in un gesto tangibile di solidarietà e impegno a favore di una causa importante… come si dice: “A Natale puoi”.

Venerdi 14 dicembre al Teatro Comunale Accademia degli Avvaloranti, la storica Perugia Big Band jazz orchestra dedicherà le sue “Note di Natale” alla piccola Noemi Laghi sul palco del prezioso scrigno ottocentesco di cultura.

20 musicisti professionisti di Umbria, Toscana e Marche diretti da Massimo Morganti presenteranno un sontuoso programma musicale che comprende brani tradizionali ed evergreen natalizi dell’american songbook, elegantemente rivisitati per grande orchestra in chiave jazz grazie a esclusivi arrangiamenti. Da Jingle Bells a Oh Tannenbaum, da Silent Night a White Christmas, è una ricca selezione dei più famosi brani cantati e strumentali, estrapolata dall’ampio repertorio natalizio prodotto dall’Associazione Culturale Perugia Big Band.

La serata a teatro è a ingresso gratuito con offerta libera, e l’intero ricavato sarà destinato a dare più forza alla famiglia della piccola Noemi, che ha anche origini pievesi. Il concerto nasce infatti a valle dell’incontro della Perugia Big Band con la mamma, la signora Alessia Pierangeli.

Noemi è una bimba di otto anni affetta da una rarissima e grave patologia neurologica degenerativa, la Sindrome di Rett per cui non esistono cure in Europa. Per poter ottenere dei miglioramenti la mamma accompagna periodicamente Noemi in un centro specializzato negli Stati Uniti, il Texas Children’s Hospital di Houston, ma deve sostenere sia le spese per le cure che quelle di trasferta. Per questo ha aperto la pagina facebook Insieme a Noemi e organizza eventi finalizzati alla raccolta fondi (per donazioni spontanee: C/C Intesa SanPaolo intestato a Noemi, Iban: IT59O 03069 38400 0412 0000 0068)

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Città della Pieve, grazie al preziosa e fattiva collaborazione della Proloco – Associazione Turistica Pievese. Un particolare ringraziamento va alla scrittrice Barbara Carmen Mastella che ne ha reso possibile la realizzazione.

Prima del concerto, al Cafè degli Artisti un’apericena benefica. In Largo della Vittoria 4 a pochi passi dal teatro comunale si potrà mangiare a 10 euro, il 50% degli incassi sarà devoluto a Noemi.

Tutte le info nel sito internet https://perugiabigband.com/ (35)