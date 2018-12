ASSISI – Domenica 28 dicembre alle 17:30, il Piccolo Teatro degli Instabili ospiterà Michele Cafaggi in “Ouverture des saponettes”, il primo spettacolo della prima Stagione di Teatro Ragazzi organizzata dall’Associazione Culturale “Gli Instabili” in collaborazione con Birba, Associazione di promozione sociale, e Ateatroragazzi e con il sostegno del Comune di Assisi e della Regione dell’Umbria.

Dalla fortunata esperienza di “Birba chi legge – Assisi fa storie”, Festival di narrazione per bambini e ragazzi ideato e organizzato da Birba, dal grande successo dei Laboratori di Teatro per bambini del Piccolo Teatro degli Instabili e dai tantissimi progetti curati da Ateatroragazzi, le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per realizzare la prima Stagione di Teatro Ragazzi di Assisi.

In cartellone tre spettacoli coinvolgenti e intelligenti per bambini e famiglie con le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi, tre occasioni imperdibili alle quali è conveniente e soprattutto prezioso abbonarsi chiamando o scrivendo al Piccolo Teatro degli Instabili.

Inoltre due spettacoli saranno in replica come matinée per le Scuole del territorio.

In “Ouverture des saponettes” un eccentrico direttore d’orchestra ci porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più fortunati potranno entrare in una bolla gigantesca!

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia”, ecc.

Michele Cafaggi – vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2016 – è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90. E’ stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico.

I prossimi spettacoli della Stagione di Teatro Ragazzi saranno :

13 gennaio ore 17:30 – “La Stanza dei giochi” con Sofia Ghiorsi/Lucia Oca e Francesco Schiavo (produzione Scena Madre – Gli Scarti).

9 febbraio ore 17:30 – “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.

ICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 335 8341092 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com

