SPOLETO – Ha inizio domani, giovedì 17 gennaio, la XII edizione del Progetto “Il Valzer dei Moscerini”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e gestito dalla Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” e dall’Associazione Spoleto Musica.

Il progetto si propone di guidare ogni bambino nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, ricalcando la naturalezza e spontaneità di apprendimento della lingua parlata, creando occasioni e stimoli per insegnare al bambino ad esprimere potenzialità presenti in questa prima fase di vita.

Il successo de “Il valzer dei Moscerini” è testimoniato dalla fortuna nel tempo di questa iniziativa, giunta quest’anno alla XII edizione. Per quanti fossero interessati, è possibile accogliere ancora qualche iscrizione. Per informazioni 0743218615 o scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

Il progetto è stato concepito per permettere ai piccoli di esprimersi con la musica, intensa non come disciplina isolata, ma come un vero e proprio linguaggio al pari degli altri (parola, gesto, immagine). I bambini vengono sollecitati attraverso giochi musicali, ritmici, di appropriazione dello spazio e l’insegnante agisce come “genitore musicale”.

Ai bambini non viene chiesto di ‘fare’ ma di ‘sentire e di essere’, nel rispetto dei tempi, dei modi e dell’individualità di ciascuno. In un primo momento il bambino “assorbirà” la musica e successivamente deciderà di interagire con il genitore, con l’insegnante e con gli altri partecipanti che risponderanno e rafforzeranno le sue risposte musicali.

(17)