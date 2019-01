FOLIGNO – Saranno 27 i concerti della stagione 2019 degli Amici della Musica di Foligno. I diversi appuntamenti sono stati presentati stamani dal presidente dell’associazione, Giorgio Battisti, e dal direttore artistico, Marco Scolastra.

La presentazione ufficiale della stagione è prevista domani, sabato 19 gennaio, alle 17, all’Auditorium San Domenico, con un concerto “Per un nuovo Rinascimento europeo”, dedicato a Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla sua morte, con Valentina Volpe Andreazza (mezzosoprano) e Héloise de Jenlis (arpa) mentre il concerto di inaugurazione si terrà domenica 27 gennaio, alle 21, con Giovanni Sollima e l’Orchestra da Camera di Mantova. Battisti ha sottolineato l’incremento progressivo degli spettatori in tutti gli ultimi anni “un segno di orgoglio per la nostra associazione”.

I concerti si svolgeranno, oltre che a Foligno, anche a Trevi (con un omaggio ai musicisti Natalucci e Sgambati), Montefalco. Per la IX edizione della festa di scienza e filosofia previsto il ritorno del violoncellista Pinkas Zukerman. Di rilievo, tra le altre proposte, “Passione secondo Giovanni” di Bach per celebrare la Pasqua. Sono in programma, durante la stagione, progetti musicali per gli studenti, masterclass di canto lirico, laboratori di musicoterapia, corso di guida all’ascolto, itinerari musicali. (36)