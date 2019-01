PERUGIA – Expo Tecnocom, la grande vetrina professionale per il settore di pubblici esercizi, attività ricettive e arte bianca, torna a febbraio con la XVI edizione dedicata a tecnologie, prodotti ed arredi per gli operatori dei pubblici esercizi, attività ricettive e laboratori di arte bianca. L’esposizione, ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria, si terrà dal 10 al 13 febbraio 2019 presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia).

Expo Tecnocom – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta – è stata ideata per creare un luogo d’incontro privilegiato tra domanda e offerta. Anche per questo sul sito expo-tecnocom.it è possibile scaricare il biglietto omaggio per venirci a trovare e scoprire tutto quello che serve per far crescere o nascere un’attività di successo e per ampliare e migliorare le potenzialità e gli orizzonti delle imprese e migliorare la soddisfazione dei clienti.

I visitatori potranno anche partecipare a un ricco calendario di eventi, convegni, workshop, dimostrazioni tecniche e laboratori organizzati dalle aziende espositrici e gli operatori di settore. La nostra è una rassegna ideata e costruita per agevolare l’incontro tra imprese, esercenti e associazioni di categoria con lo scopo di sviluppare nuove opportunità, confrontarsi, aggiornarsi e conseguire i propri obiettivi.

I visitatori troveranno ad attenderli tre ricche macro aree tematiche: Food, Equipment e Contract. Ancora una volta, si confermano protagonisti della manifestazione ingredienti d’eccezione, materie prime, arredamento da interno ed esterno, impianti, attrezzature, macchinari, complementi e tanto altro, distribuiti in 4 padiglioni, per un totale di 16.000 metri quadrati e 480 stand.

Per dare sempre più spazio a incontri, corsi e concorsi, torna ancora una volta nel padiglione 7 l’area demo, con il suo ricco programma giornaliero che spazierà dagli show cooking di Giovanna Rosanio, Silvia Baracchi, Angelo Bosco e Emilio Sabatini alla I edizione del Campionato Regionale della pizza, aperto a tutti i pizzaioli che abbiano compiuto almeno 16 anni.

Expo Tecnocom vi aspetta dal 10 al 13 febbraio 2019 con una ricca XVI edizione. (31)