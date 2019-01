TERNI – Continuano le ordinanze di chiusura delle scuole in diversi comuni, soprattutto nell’orvietano. Le ultime in ordine di tempo riguardano Porano, Castel Giorgio, Ficulle e Monteleone di Orvieto dove i sindaci hanno disposto la chiusura delle attività didattiche a causa della neve. I provvedimenti si aggiungono a quelli di San Venanzo, Parrano, Montecastrilli e Avigliano Umbro.

Allerta arancione prossime 24 ore – A partire da oggi alle 14 e fino a domani, il centro funzionale meteo della Regione Umbria ha diffuso un nuovo allerta arancione (moderato) per rischio neve su tutta l’Umbria e, sempre arancione, per pioggia soprattutto sul versante orvietano. Per tale ragione le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni rimangono in stato di allerta proseguendo nei monitoraggi di tutta (31)