MONTEFALCO – Sabato 26 gennaio dalle 16 alle 18 nella biblioteca comunale appuntamento con “Musica per i cuccioli”, l’iniziativa promossa dal Comune di Montefalco, l’Accademia di Montefalco e Sistema Museo.

“Musica per i cuccioli” è rivolta ai bambini da 0 a 3 anni e prevede un laboratorio di educazione al suono ed alla musica attraverso il gioco, il movimento, il corpo, il canto e il silenzio. Nel percorso di conquiste motorie, di sperimentazione delle proprie capacità espressive (voce, movimento, sguardo, manipolazione), di elaborazione degli stimoli che gli adulti e il mondo stesso propongono ai bambini, la musica, per il suo potere coinvolgente, arricchente e comunicativo, riveste un ruolo ovviamente vitale. Il laboratorio è un’ottima occasione per i genitori di fare una nuova esperienza insieme ai loro bambini.

L’evento è gratuito. Per informazioni sui progetti telefonare allo 0742/61613, oppure inviare una email a culturabiblioteca@comunemontefalco.it.

