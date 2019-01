FOLIGNO – Un prestigioso riconoscimento quello riservato all’avv. Paolo Spacchetti, che è stato chiamato a far parte della Task Force Cina, istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico guidato dal vice presidente del Consiglio e ministro Di Maio, allo scopo di elaborare una nuova strategia nazionale di sistema, destinata a rafforzare le relazioni economiche e commerciali con la Cina.

La Task Force è coordinata dal sottosegretario Michele Geraci con i contributi delle altre direzioni generali dei ministeri coinvolti. L’avv. Spacchetti, già docente a contratto di diritto del commercio internazionale e contrattualistica internazionale, è componente del gruppo di lavoro Regolamentazione Import – Export, Food & Beverage, settore Legale IPR, Digital Economy & E-Commerce.

Dopo l’ingresso dello Studio Legale Spacchetti tra quelli di riferimento dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, continua per il professionista il coinvolgimento sul piano legale e della consulenza verso questo Paese in forte espansione commerciale sul piano degli investimenti esteri. La rapida trasformazione dei sistemi economici cinesi in relazione a quelli occidentali, che coinvolgono necessariamente anche gli aspetti legali e della regolamentazione che ne costituiscono la base, impongono ai professionisti coinvolti dai propri clienti ed istituzioni ad approfondire questo fenomeno e a cimentarsi con soluzioni che possono essere condivise tra i due Paesi, molte volte con l’ausilio di risorse tecnologiche ed informatiche, che pure necessitano di essere regolamentate.

Il recente workshop organizzato dallo Studio Legale Spacchetti in materia di internazionalizzazione con ospiti SACE, Simest, ICE e ICC ha proprio affrontato con gli imprenditori presenti, tra gli altri argomenti, il nuovo modello di business e di interazione tra le aziende italiane e quelle cinesi, evidenziando la necessità di mutare l’approccio tradizionale, ormai abbandonato o di non così grande soddisfazione, in uno più adeguato ai mezzi e alle forme che la tecnologia e i mezzi di distribuzione hanno adottato, riferendosi, ad esempio all’e.commerce e alle grande piattaforma Alibaba. (41)