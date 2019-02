PERUGIA – Paesaggi della Valnerina, le eccellenze della gastronomia, servizi, curiosità e interviste. Questo è l’emozionante speciale di UMBRIA CRONACA, dal titolo NORCIA e DINTORNI, che dedica 100 pagine patinate di ECO alla 56° Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato. La kermesse, che si svolgerà a Norcia nei weekend dal 22 al 24 febbraio, dal 2 al 3 marzo e dal 9 al 10 marzo, vede quest’anno il ritorno degli stand in piazza san Benedetto. Il giornale sarà in distribuzione gratuita non solo a Norcia, ma anche in alcuni punti di Perugia, Spoleto e Foligno. Come per gli altri supplementi di Umbria Cronaca, sarà un numero da collezione.

