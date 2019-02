ASSISI – Domani, martedì 19 febbraio, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, interverrà ad Assisi, nella zona compresa tra via Becchetti, via Micarelli, via della Repubblica, via De Gasperi, via Risorgimento, piazza Garibaldi e aree limitrofe, per il rinnovo del trasformatore e della componentistica elettromeccanica nella cabina denominata “Mediceo”.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno un nuovo trasformatore di ultima generazione e di maggiore potenza e doteranno la cabina di nuovi sezionatori e interruttori motorizzati per migliorare la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tronco di linea guasto e restituire immediatamente al resto delle utenze tramite la telegestione della rete elettrica.

L’intervento deve svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, è di natura complessa e richiede un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee, circoscriverà a un gruppo ristretto di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più ampia di città. I clienti sono informati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.

Questo il piano dei lavori: martedì 19 febbraio, dalle ore 7:00 alle 12:30, Assisi, via Becchetti civ. 2, da 2b a 2d, da 2g a 2i, da 2l a 2m, 2q, 6, da 1 a 11, da 11b a 23a, 23c, sn (senza numero); via Micarelli civ. 4, da 10 a 14, da 18 a 20, da 1 a 3, sn; via della Repubblica civ.12, da 13 a 15, sn; via De Gasperi civ. da 2 a 4, 10, sn; via Santarelli civ. da 4 a 8, sn; via Risorgimento civ. da 2 a 4; piazza Garibaldi civ. 10, 3, 23, sn; viale Patrono d’Italia sn; via Cavour civ. da 1 a 3. Soltanto dalle 10:30 alle 12:30, via De Gasperi civ. da 14 a 20, da 24 a 28, da 28c a 36, 35; v.co Campo Fiera civ. da 10d a 10e, da 26 a 28, 28g, 34, sn. (35)