FOLIGNO – La giunta comunale ha autorizzato la concessione in uso a titolo oneroso e temporaneo di prefabbricati in legno siti nelle aree di Protezione Civile nel territorio comunale mediante la stipula di contratti. Il requisito essenziale per accedere al bando è quello di essere residente in altra abitazione e di mantenerla per tutta la durata della concessione.

Il canone mensile per un prefabbricato in legno di 45 metri quadrati è di 125 euro al mese (1.500 euro annui) mentre per un oda 65 metri quadrati è di 65 metri quadrati è di 170 euro al mese (2.040 annui). Il Comune di Foligno potrà revocare la concessione, in qualsiasi momento, qualora il prefabbricato concesso dovesse essere destinato ad altre finalità di pubblico interesse (con un mese di preavviso). Nel caso di calamità naturali il Comune di Foligno attiverà le procedure per la restituzione anticipata dello stesso che dovrà essere riconsegnato entro le 48 ore successive all’invio della formale richiesta.

Sono queste le frazioni dove insistono i prefabbricati: Annifo, Arvello, Belfiore, Capodacqua, Casenove, Casette di Cupigliolo, Cassignano, Cerritello, Croce di Verchiano, Curasci, Fondi, Forcatura, Fraia, La Franca, Pisenti, Ponte Santa Lucia, Popola, Seggio, Sostino, Verchiano, Vionica.Le varie informazioni sono presenti sul sito del Comune www.comune.foligno.pg.it (36)