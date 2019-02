MONTEFALCO – Horses Le Lame Sporting Club di Montefalco inaugura la stagione 2019 con un concorso nazionale di salto ostacoli A 3 stelle (22/24 febbraio). L’evento, che include in programma anche la Coppa Italia Pony, fa da apripista a un calendario variegato che accoglierà le discipline del salto ostacoli, del dressage e del paradressage. La novità dell’anno riguarda proprio il rettangolo, con l’assegnazione ricevuta dalla FISE dei Campionati Centro Meridionali (4/5 maggio).

Dalle new entry alle conferme, il comitato organizzatore umbro mantiene, anche quest’anno, il doppio appuntamento con il salto ostacoli internazionale: la prima settimana, in data 9-12 maggio, con un 3 stelle; la seconda – 16-19 maggio – con un 2 stelle.

L’edizione 2019 di “Le Lame International Sagrantino Show Jumping” promette profumo olimpico. I percorsi dell’internazionale 3 stelle porteranno, infatti, una doppia firma: Elio Travagliati e Santiago Varela. Quest’ultimo, si fa per dire, sarà il course designer dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. (50)