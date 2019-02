PERUGIA – Sono state approvate, durante la seduta della Commissione toponomastica cittadina presieduta dal presidente Dramane Wagué e dal vicepresidente Carmine Camicia, che si è tenuta mercoledì 20 febbraio, altre quattro intitolazioni. I membri interni ed esterni hanno infatti approvato l’intitolazione di una parte del Percorso verde di Pian di Massiano a Leonardo Cenci, scomparso di recente, un’area di circolazione sempre in zona (vicino la rotatoria Melding Jones) a monsignore Nello Palloni, pittore ‘dottoriano’ deceduto nel 2008. S

u proposta del vicepresidente Camicia, invece, sono state ratificate due iniziative: l’intitolazione di una rotatoria, all’incrocio tra via Gerardo Dottori e viale Enrico Berlinguer, ad Antonio Berardi, già sindaco del Comune di Perugia dal ‘64 al ‘70 ed esponente del Partito socialista italiano, mentre al professore Pasquale Solinas è stata denominata la rotatoria tra via Sergio Angelini e via Gerardo Dottori, in strada via Settevalli.

“Una collocazione ideale quest’ultima – ha spiegato Carmine Camicia –, in quanto la strada conduce all’ospedale, dove il cardiologo ha svolto per anni la professione curando e salvando la vita a migliaia di persone”. Rinviata invece la pratica su don Mario Marino. Su proposta del presidente Dramane, la Commissione toponomastica si riunirà a breve per definire tutte le pratiche ad oggi in sospeso.

