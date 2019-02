PERUGIA – Per la diciasettesima giornata di campionato la Faroplast School Volley Perugia ospita la Modo Volley Grottaferrata, gara in programma sabato 23 febbraio ore 18 al Palazzetto di San Marco.

E’ stato finora un girone di ritorno avaro per le “scolare”, dopo tre giornate ancora niente fieno in cascina. La situazione non è preoccupante, il margine di +3 sulla zona retrocessione aiuta a rimanere concentrati sull’obiettivo senza ulteriori stress.

D’altronde la difficoltà di questa prima parte di campionato era nota al tecnico Farinelli ed al suo staff. Incontrare le formazioni più forti del girone sin da subito può, però, alla lunga avere i suoi risvolti positivi. La squadra si è ben comportata contro le prime della classe ed è convinta di poter dire la sua anche contro la Modo Volley. A Perugia arriva una formazione che era partita con grandi ambizioni, ma strada facendo ha dovuto ridimensionare i suoi obiettivi complice, probabilmente, l’infortunio della schiacciatrice Kranner.

Da inizio girone di ritorno c’è stato un avvicendamento in panchina, Nulli Moroni dopo cinque stagioni ha rassegnato le dimissioni, al suo posto Marco Fia. Le laziali, al netto delle vicende tecniche, rimangono comunque un buon sestetto. In classifica sono si lontane dalla zona playoff ma non hanno neanche bisogno di guardarsi indietro.

All’andata si imposero in casa al tie-break, fu una gara bella ed avvincente in una altalena di emozioni. Una coppia toscana tutta al femminile, composta da Elena Fantoni e Michela Fiori, dirigerà la gara.

Probabile formazione Perugia: le coppie saranno Gallina-Uccellani, Valocchia-Corselli, Iacobbi-Ceccarelli, liberi Vata e Pici.

Probabile formazione Modo Volley: Oggioni in regia e Rossi opposto, Di Felice e Viglietti centrali, Frasca e Riccardelli in banda e Benvenuti libero. (29)