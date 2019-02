BASTIA UMBRA – I giovani e il lavoro al centro di un interessante evento che si è tenuto venerdì 22 febbraio a Bastia Umbria, presso il centro congressi di Umbria Fiere. Gli studenti delle scuole di secondo grado del territorio hanno preso parte ad una giornata di orientamento al lavoro, organizzata dai comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbria, Bettona, Cannara, Valfabbrica) in collaborazione con le cooperative Asad e Frontiera Lavoro. Un appuntamento al quale hanno fatto registrare la loro presenza anche l’Università degli Studi di Perugia e diverse aziende locali.

“E’ stata una giornata molto importante – dichiara la Presidente della Cooperativa Asad, Liana Cicchi – perchè sono stati messi in rilevo due temi fondamentali per il futuro della nostra società: giovani e lavoro. Noi come cooperativa ci occupiamo da sempre di queste tematiche, attraverso diversi servizi come il SAL (servizio di accompagnamento al lavoro) e Garanzia Giovani, oggi Umbria Attiva. Negli anni ci siamo resi conto di quanto sia necessario far incontrare domanda e offerta, creando un raccordo tra scuola e imprese.

Ci sentiamo anche orgogliosi di aver avviato al lavoro tanti giovani, con problematiche accertate ma anche quelli colpiti dalle cosiddette nuove fragilità. Tanti sono anche quelli partiti per fare un’esperienza che poi si sono ritrovati a lavorare con noi. Le imprese di questo territorio hanno sempre risposto alle richieste che abbiamo fatto arrivare attraverso il SAL e credo che sarebbe giusto creare un premio o mettergli a disposizione dei vantaggi per la loro attenzione e sensibilità”.

“Il messaggio che possiamo dare oggi – ci tiene a precisare Roberta Veltrini, Presidente della Cooperativa Frontiera Lavoro – che la platea di chi ha difficoltà a trovare lavoro si allarga. Le esperienze che noi abbiamo maturato negli anni avviando al lavoro persone con difficoltà e fragilità possono essere, con le dovute modifiche, adattate anche alle esigenze dei giovani. Oggi il giovane è sostanzialmente disarmato di fronte al mondo del lavoro, per questo è fondamentale l’orientamento”.

Il binomio giovani e lavoro è al centro dell’interesse anche delle istituzioni.

“Dobbiamo mettere in condizioni i giovani – sottolinea il Sindaco di Bastia Umbria, Stefano Ansideri – di arrivare al lavoro preparati soprattutto dal punti di vista culturale e per questo è fondamentale il ruolo della scuole e delle università. Bisogna abituarli ad avere una mente elastica e alle nuove sfide a cui la modernità ci mette costantemente di fronte”.

“L’equazione è molto semplice – dichiara il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti – giovani e lavoro, uguale futuro. Un futuro che si costruisce attraverso la presenza di diversi attori: istituzioni, scuola, università, mondo della cooperazione e imprese. Dobbiamo assolutamente colmare quel vuoto che negli anni si è creato tra domanda e offerta di lavoro. Una problematica che molti comuni vivono costantemente”.

“Le istituzioni hanno un ruolo determinante – conclude l’Assessore del Comune di Bettona, Rosita Tomassetti – nel creare un contatto tra tutti i soggetti che contribuiscono a rendere meno distanti i giovani dal lavoro. Da insegnante metto davanti a tutti la scuola, che cresce dei talenti e deve saperli indirizzare al meglio”. (13)