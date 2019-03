NOCERA UMBRA – L’Ente palio ha definito il format dell’edizione 2019 del Palio dei Quartieri. Nell’ultima riunione, infatti, l’Ente palio ha votato all’unanimità la programmazione delle serate della prossima edizione, prevista dal 5 all’11 agosto.

Fra le novità di quest’anno, un maggiore coinvolgimento della splendida piazza posta alla sommità del centro storico, piazza Caprera, che nella serata della consegna del Premio speciale verrà arricchita da performance artistico-teatrali a cura dei due quartieri. Si tratterà di spettacoli o iniziative culturali curati da Borgo San Martino e Porta Santa Croce, in aggiunta ai consueti allestimenti teatrali e al di fuori dell’assegnazione dei punteggi, tesi a valorizzare ancora di più il cuore del centro storico.

Si comincia lunedì 5 agosto con la consueta serata inaugurale, che darà il via alla manifestazione. Unica serata per i due cortei storici di Borgo San Martino e Porta Santa Croce, quella di martedì 6 agosto; i due quartieri sfileranno entrambi in piazza Umberto I, prima i gialloblù poi i rossoverdi, uscendo da Porta Vecchia.

Mercoledì 7 agosto toccherà alla nuova gara di tiro con l’arco, le cui modalità di svolgimento sono in fase di organizzazione grazie ad un’apposita commissione che sta valutando regolamenti, luogo e punteggi per questa edizione sperimentale.

Giovedì 8 e venerdì 9 il centro storico tornerà indietro nel tempo con gli allestimenti dei vicoli e le animazioni teatrali: la prima sera toccherà a Borgo San Martino, la seconda a Porta Santa Croce riportare la città alle atmosfere prima medievali, poi ottocentesche. Nelle stesse sere, durante gli allestimenti, si disputerà anche la competizione gastronomica, con la cena d’epoca di ciascun contendente.

Sabato 10 la protagonista della serata sarà piazza Caprera. Da sempre “zona franca” fra i due quartieri, quest’anno è stata scelta come teatro per rappresentazioni e performance di entrambi i quartieri, che vi si alterneranno. In questa serata, nei vicoli del centro storico verranno riproposte le animazioni storiche. Poi, a mezzanotte, in piazza Caprera verrà consegnato il Premio speciale, assegnato in base ai punteggi che i due quartieri avranno ottenuto nei giorni precedenti per cortei storici, allestimenti teatrali e piatto d’epoca.

Serata conclusiva e decisiva, quella di domenica 11 agosto. Come tradizione, la serata delle gare. I due quartieri si sfideranno nella gara della “Dama infedele”, divisa in Staffetta e Portantina, durante la quale gli atleti dovranno dimostrare le migliori performance sportive. A mezzanotte, sempre piazza Caprera vedrà la consegna del Palio 2019 al vincitore. (27)