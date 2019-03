IL CAIRO – L’Italia di fioretto maschile a Il Cairo chiude al terzo posto la tappa del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro composto dal ternano Alessio Foconi, da Daniele Garozzo, Giorgio Avola e Andrea Cassarà è stato superato in semifinale per 45-41 dalla Francia, per poi avere ragione della Corea del Sud nell’assalto per il terzo posto col punteggio di 45-35. Gli azzurri, dopo aver superando per 45-23 il Canada nel tabellone dei 16 avevano vinto l’assalto dei quarti di finale contro la Polonia col punteggio di 45-36.

Quello in Egitto è il quinto podio consecutivo conquistato dagli azzurri in Coppa del Mondo, a cui si aggiungono l’argento europeo 2018 e soprattutto il titolo iridato conquistato a Wuxi. Per Alessio Foconi e compagni un ottimo viatico in vista della fase clou della stagione.

COPPA DEL MONDO – FIORETTO MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Il Cairo, 3 marzo 2019

Finale

Usa b. Francia 45-34

Finale 3°-4° posto

ITALIA b. Corea del Sud 45-35



Semifinale

Usa b. Corea del Sud 45-43

Francia b. ITALIA 45-41

Quarti

Usa b. Hong Kong 45-36

Corea del Sud b. Germania 45-29

Francia b. Russia 45-42

ITALIA b. Polonia 45-36

Tabellone dei 16

ITALIA b. Canada 45-23

Classifica (21): 1. Usa, 2. Francia, 3. ITALIA, 4. Corea del Sud, 5. Polonia, 6. Hong Kong, 7. Russia, 8. Germania

ITALIA: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Andrea Cassarà

(26)