GUALDO TADINO -Giornata di festa presso il Salone d’Onore del CONI a Roma dove, giovedì 7 marzo, è stata presentata la delegazione italiana che parteciperà dal 14 al 21 marzo ai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. Una delegazione formata da 157 atleti di cui farà parte anche la gualdese Veronica Rossi (unica atleta umbra della spedizione), che parteciperà alle gare dei 100 e 200 metri piani e alla staffetta.

All’importante occasione era presente anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato gli atleti azzurri, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il Presidente di Special Olympics Italia, Angelo Moratti, il Direttore Special Olympics Umbria e vice capo delegazione della spedizione italiana, Fabio Casali e gli ospiti d’eccezione Paolo Bonolis e la campionesse di scherma Valentina Vezzali, ha ricevuto dall’organizzazione un prestigioso riconoscimento a nome del Comune di Gualdo Tadino per aver aderito alla campagna “Adotta un Campione” sostenendo la partecipazione di Veronica Rossi.

“Essere qui alla sede del Coni – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – per salutare la nostra concittadina Veronica Rossi, in partenza oggi stesso per i Mondiali di Abu Dhabi è un vero onore. Sono qui a portare i saluti della città di Gualdo Tadino e di tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa “Adotta un Campione” contribuendo alle donazioni in favore di Veronica Rossi, che le regaleranno un grande sogno: quello di poter gareggiare per vincere un mondiale. Ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa e auguro alla nostra concittadina Veronica Rossi un grande in bocca al lupo per questa straordinaria avventura”.

Abu Dhabi ospiterà dal 14 al 21 marzo 7.000 atleti provenienti da 170 paesi che si incontreranno per confrontarsi lealmente in 24 sport e dimostrare le proprie abilità. La delegazione italiana gareggerà in 15 discipline: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5, Calcio a 7, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto in vasca e in acque libere, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis e Tennis Tavolo. Il team Italia sarà composto da 115 atleti, 39 Tecnici e 3 Delegati tra cui la gualdese Veronica Rossi. Porteranno in alto i colori del nostro Paese e saranno protagonisti di una grande rivoluzione di prospettiva che, attraverso lo sport, toccherà temi fondamentali del nostro tempo come l’accettazione di tutte le diversità e la piena inclusione

“Non esiste posto migliore di Abu Dhabi per invitare il mondo ad unirsi e celebrare lo sport, celebrare le persone di tutte le culture e per dimostrare che le barriere culturali possono essere cancellate – ha detto Timothy Shriver, Presidente di Special Olympics – Siamo entusiasti all’idea che siano i primi Giochi Mondiali organizzati nell’area Medio Orientale del mondo”.

Va ricordato che gli Special Olympics sono una manifestazione che si celebra ogni 4 anni (come le olimpiadi) e l’ultima edizione si è svolta nel 2015 a Los Angeles.

La mission è dimostrare che lo sport, ancora una volta, è lo strumento migliore per offrire l’opportunità alle persone con disabilità intellettive di mettere in campo tutte le loro capacità. (32)