PERUGIA – Nella Giornata internazionale della donna, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha ospitato presso il Centro Ricerche di Frascati – Aula Brunelli (Roma), la VII edizione della “Giornata internazionale di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie della donna”,organizzata dall’Associazione Aisppd Onlus (L’Associazione Internazionale di Sensibilizzazione e Prevenzione delle Patologie della Donna). Nel corso del workshop sono state consegnate dal Presidente Aisppd, Elisabetta Bernardini, le Medaglie 2019 dedicate alla Ricerca scientifica.

Il premio è stato ricevuto da Fausto Elisei, Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Dipartimento di eccellenza dell’Università di Perugia. Come contributo al convegno il Professor Elisei ha parlato di “INTERAZIONE LUCE-MATERIA: TERAPIA FOTODINAMICA DEL TUMORE”. Durante il workshop i ricercatori ENEA hanno offerto la propria consulenza scientifica per la prevenzione delle patologie della donna; l’evento ha visto inoltre confrontarsi giornalisti, esperti e scienziati sull’importanza della prevenzione e sui nuovi traguardi della ricerca per la cura e diagnostica di alcune patologie femminili.Allamanifestazione hanno partecipato anche l’Ambasciata del Sudafrica con la Console Mpho Ndimande, ed altri importanti ospiti.

