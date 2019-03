SPOLETO -L’apprezzamento e il ringraziamento alle Forze dell’Ordine da parte dell’Amministrazione comunale di Spoleto per l’esito dell’operazione condotta dal Commissariato di Polizia e dalla Polizia Municipale locale che, dopo una serie di controlli effettuati nella zona dell’Ospedale, ha portato all’identificazione di quattro cittadini nigeriani esercitanti l’attività di parcheggiatori abusivi. Sono stati tutti sanzionati. Per due di loro è stato adottato il provvedimento del foglio di via e saranno così allontanati dalla città.

I controlli erano stati richiesti dall’Amministrazione comunale per contrastare, anche a seguito di numerose segnalazioni e sollecitazioni, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e il diffondersi di comportamenti molesti. (7)