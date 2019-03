MONTONE – Una giornata per respirare la bellezza dei luoghi della Valle del Carpina e stare in mezzo alla natura. E’ questo il presupposto alla base della passeggiata, in programma domenica 17 marzo, che porterà alla scoperta di due castelli del territorio di Montone: San Pietro delle Carpini di Sotto, recuperato nel 2009 grazie alle ricerche compiute dagli studenti del corso geometri dell’Istituto tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello, e la Rocca d’Ara, meglio conosciuta come “Rocca d’Aries”.

Un percorso storico naturalistico nel territorio che fu degli Ubaldini della Carda, ricco di scorci suggestivi e storicamente prezioso, sulle orme di un antico collegamento fra la via Cassia romana e la Flaminia.

Nove chilometri, tre ore e mezza di cammino circa, con un itinerario di difficoltà media. Ad accompagnare i partecipanti sarà Giovanni Cangi, esperto di storia e architettura del territorio.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9.30 con iscrizioni e partenza della passeggiata ai “Tre ponti”, superato Corlo in direzione Pietralunga. A seguire si terrà la visita ai ruderi del castello di San Pietro delle Carpini di Sotto. Alle 13 ci sarà il pranzo alla Rocca d’Aries, poi la visita al sito e all’interno del castello. Rientro previsto per le ore 16.30.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montone, è promossa dall’organizzazione no profit “I cammini degli Appennini”. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo cammini.appennini@gmail.com o contattare i numeri 3204223695 – 3286464537.

(24)