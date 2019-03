PERUGIA – – Nel prendere atto delle proposte di candidatura, la Giunta regionale dell’Umbria ha nominato Maria Trani, già Commissario straordinario di Adisu, direttore generale dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria. Il direttore rimarrà in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. “La dottoressa Trani – ha commentato l’assessore regionale all’istruzione Antonio Bartolini – è in possesso delle qualifiche richieste per ricoprire l’incarico ed ha già dimostrato, anche in veste di Commissario straordinario di Adisu, di possedere professionalità adeguate e competenze idonee al ruolo che è chiamata a svolgere.

Al Direttore generale – ha ricordato Bartolini – spetterà tra l’altro di perseguire gli obiettivi individuati dalla Giunta regionale sulla base dei piani e dei programmi relativi alla piena applicazione del diritto allo studio universitario e di verificare i risultati nell’ambito della efficienza ed efficacia dei servizi offerti agli studenti”. (11)