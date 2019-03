GUBBIO – Sono stati premiati questa mattina nello splendido scenario del Teatro Romano, alla presenza tra gli altri del sindaco Filippo Mario Stirati e dell’assessore Gabriele Damiani, gli studenti delle scuole secondarie di II grado, che hanno partecipato alle finali dei ‘CAMPIONATI STUDENTESCHI di Corsa Campestre’, iniziati ieri e che si chiuderanno questa sera alle ore 21 con la Festa presso gli “Arconi”. L’evento promosso da MIUR, CONI, CIP e Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con Comune di Gubbio, è realizzato grazie al contributo imprescindibile dell’associazione “ Gubbio Runners”, della Fidal Umbria, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Liceo Sportivo “Mazzatinti”, che rientra nella strategia di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-culturale-sportivo, a testimonianza che la collaborazione fattiva di soggetti pubblici e privati produce risultati straordinari.

Grande soddisfazione è stata espressa da organizzatori e giovani partecipanti nelle varie categorie e specialità, singole e di squadra, con circa 394 rappresentative provenienti da tutta Italia. « Lo sport rappresenta un grande veicolo di promozione per la città – ha ricordato il sindaco Stirati ieri sera durante la cerimonia di accoglienza – e questa finale raffigura un patto tra l'atletica e il mondo studentesco che ci inorgoglisce. Un ringraziamento agli organizzatori, alla nostra associazione 'Gubbio Runners', alle strutture e agli uffici comunali impegnati per un risultato lusinghiero. Un ulteriore anello che aggiungiamo alla catena costruita in questi anni per far sì che anche lo sport sia canale di valorizzazione e promozione di Gubbio e del suo territorio».