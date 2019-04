BASTIA UMBRA – Bastia Umbra si prepara ad ospitare oltre cinquanta militari italiani, che giungeranno nella città, per sottoporsi alle prove di idoneità volte ad ottenere l’ambito quanto prestigioso Brevetto. Un ricco programma di appuntamenti tecnici ed istituzionali, che si svilupperà nella giornata di venerdì 5 al campo sportivo comunale e presso il Centro Congressi Umbria Fiere di Bastia Umbra per le cerimonia di premiazione. I partecipanti – sia uomini che donne – dovranno conseguire, a seconda dell’età, determinati risultati per conseguire il brevetto, che vanta una particolare tradizione storica. Dovranno testare le loro capacità fisiche, misurandosi in prove sportive che andranno dal salto in lungo ed in alto, dal salto della corda da fermo al getto del peso e nuoto.

L’evento è stato fortemente voluto dalla sezione di Foligno/Valle Umbra dall’Associazione Nazionale Insigniti al merito della Repubblica Italiana, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra. Alle selezioni per il conseguimento del “Brevetto sportivo tedesco” parteciperanno militari appartenenti a tutte le forze armate: carabinieri, polizia, polizia locale, esercito italiano, guardia di finanza, guardia costiera e marina militare.

Le prove si svolgeranno venerdì dalle 8,00 al campo sportivo comunale, come detto, mentre la cerimonia di premiazione è in programma alle 16,00 a presso il Centro Congressi Umbria Fiere di Bastia Umbra. Sono previsti i saluti del Sindaco Stefano Ansideri e dell’Assessore allo Sport Filiberto Franchi per il Comune di Bastia Umbra e del Presidente SIR Perugia Volley Gino Sirci.

In scaletta anche gli interventi del Comm. Franco Falcinelli Vice Pres. Mondiale e Pres. Europeo AIBA, del Comm. Roberto Cammarelle Team Manager Nazionale Italiana Pugilato; Gianluca Insinga presidente della sezione Ancri di Foligno, Nazzareno Mela Delegato alle attività sportive dell’ANCRI Sezione di Foligno e del Prufer Tenente Michele Vescia dell’UNUCI Marche.

Due giorni all’insegna dello sport e della promozione turistico commerciale, che vedranno Bastia Umbra protagonista a livello internazionale, considerata l’importanza e la crescente attenzione che sta riscuotendo il conseguimento del brevetto sportivo tedesco in tutta Europa.

