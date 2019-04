FOLIGNO – Due sole le date italiane per il celebre violinista Pinchas Zukerman al traguardo dei 50 anni di carriera: Milano e Foligno. Un prestigioso primato per la città umbra che grazie agli Amici della Musica, in collaborazione con Festa di Scienza e Filosofia, offrirà al folto pubblico della Festa un concerto ad ingresso gratuito venerdì 12 aprile ore 20.30, Auditorium San Domenico. Un vero e proprio evento musicale nel programma della kermesse scientifica dove si prospetta una serata a dir poco unica che vedrà tre straordinari “solisti” – ognuno nel suo campo – sul palco. Due big del mondo intellettuale contemporaneo, Massimo Cacciari e Paolo Folres D’Arcais saranno infatti in conferenza prima e dopo lo Zukerman Trio. Per il concerto sarà necessaria prenotazione dal sito www.festascienzafilosofia.it, mentre gli abbonati alla Stagione concertistica manterranno i loro posti.

Quanto a Pinchas Zukerman è violinista – anche direttore d’orchestra – tra i più amati al mondo per prodigioso virtuosismo e rara purezza timbrica. A Foligno, dove gli Amici lo ospitano per la seconda volta, suonerà in Trio con la violoncellista Amanda Forsyth – compagna anche di vita – e la pianista canadese Angela Cheng. Di grande potenza il programma, tutto dedicato a Beethoven, con l’esecuzione delle brillanti Variazioni Kakadu e il grandioso Trio L’Arciduca scritto per l’arciduca Rodolfo.Nato a Tel Aviv nel 1948, Pinchas Zukerman è giunto in America nel 1962 dove ha studiato alla Juilliard School con Ivan Galamian. È iniziata così una carriera stellare che gli ha conquistato fama mondiale sia come violinista, violista, direttore, pedagogo e musicista da camera. Numerosissimi i premi e i riconoscimenti, con una discografia di oltre 100 titoli che gli sono valsi due Premi Grammy e ventuno nomination. Negli ultimi dieci anni, la sua fama di direttore d’orchestra ha raggiunto quella di violinista, portandolo a dirigere molti dei maggiori complessi al mondo.

La stagione 2016-2017, l’ha visto ricoprire per l’ottava volta il ruolo di Direttore Ospite Principale della Royal Philharmonic Orchestra London e per la seconda volta la posizione di Artist-in-Association presso l’Adelaide Symphony Orchestra. Nel duplice ruolo di direttore e violinista collabora regolarmente con orchestre del livello di Cleveland Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra e Montreal Simphony Orchestra, oltre ad abituali collaborazioni con i Berliner Philharmoniker, Israel Philharmonic Orchestra, Camerata Salzburg, Sydney Symphony, Tokyo Philharmonic Orchestra e Miyazaki Festival Orchestra, Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli, Orchestra del Maggio Musicale.

Il suo entusiasmo per l’insegnamento, lo ha condotto ad eseguire programmi innovativi a Londra, New York, Cina, Israele e Ottawa. Presiede il Performance Program Pinchas Zukerman presso la Manhattan School of Music, dove ha sperimentato l’uso della tecnologia di apprendimento a distanza nel campo delle arti.

