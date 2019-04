SPOLETO – Il Galà dei vincitori del Concorso Internazionale di Danza di Spoleto ha chiuso la 28esima edizione della manifestazione che dal 2003 si tiene a Spoleto. Quest’anno sono giunti in città oltre 200 ballerini provenienti da 20 paesi diversi per impreziosire, ancora una volta, l’unico concorso di danza in Italia a far parte dell’International Federation of Dance Competitions. A fare gli onori di casa il Sindaco Umberto De Augustinis che ha esaltato la natura formativa dell’evento, perfettamente integrato con la città arricchita dall’internazionalità dei partecipanti provenienti da Giappone, Bielorussia, Brasile, Paraguay, Bulgaria, Stati Uniti, Turchia.

Internazionale anche la giuria, presieduta da Maria Grazia Garofoli, già prima ballerina del teatro La Fenice di Venezia e composta da Francesco Ventriglia, Direttore Aggiunto del Corpo di ballo del Teatro di Sodre in Uruguay, Regina Kaupuzha, Direttore Artistico della Scuola Statale di Coreografia di Riga, Seda Ayvazoğlu, Professore associato presso il dipartimento di danza dell’Izmir Dokuz Eylul University State Conservatory e Capo Dipartimento, Dominique Portier, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Marsiglia, Samuele Cardini, Direttore Artistico del Research Open Space Opus Ballet e dal Presidente del Premio della Critica la giornalista Sara Zuccari, direttore del giornaledelladanza.com e della rivista Velvet, critico di danza per l’Espresso.it di Repubblica.

Toccante il momento della consegna del Premio Internazionale Gino Tani per le Arti dello Spettacolo da parte della figlia del compianto storico, critico e giornalista di danza, Emanuela Tani, già prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, attuale Direttrice della scuola di danza BDR Parioli e organizzatrice delle passate edizioni del Premio. Il riconoscimento, andato in passato a danzatori del calibro di Pina Baush, Roberto Bolle, Elisabetta Terabust, Eleonora Abbagnato, torna dopo 13 anni grazie anche alla volontà di Paolo Boncompagni, Direttore Generale del Concorso di Spoleto, a Irina Kashkova, Direttore Artistico e Sara Zuccari, Presidente di Giuria del Premio della Critica.

Una commossa Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma, sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ha ricevuto il Premio Gino Tani per l’Arte della Danza 2019 prima di esibirsi, insieme a Michele Satriano, ne Il Pipistrello di Roland Petit, pezzo danzato nei Teatri più blasonati di tutto il mondo e dunque onore per la città di Spoleto.

Grazie alla proficua collaborazione tra il Concorso di Spoleto e la Compagnia Opus Ballet di Firenze, ospiti della serata anche Jennifer Rosati e Lorenzo di Rocco che si sono esibiti nella coreografia di Loris Petrillo Il bianco nel mezzo.

Il Gran Prix Cassa di Risparmio di Spoleto, ricevuto in passato da danzatori che oggi sono primi ballerini alla Scala di Milano, all’Opera di Parigi e professionisti apprezzati in tutto i mondo, è rimasto in Italia per la sezione maschile vinta da Gabriele Andreoli e andato alla Germania per la sezione femminile vinta da Julianna Correya Dreyssig.

L’emozionante parata dei vincitori ha chiuso, come di consueto, la serata. L’appuntamento con l’edizione numero 29 è stato fissato dal 31 Marzo al 4 aprile 2020.

International Dance Competition City of Spoleto 2019

Tutti i premiati

Sezione Classica

Scuole non professionali

Ctg Promesse

1°class.: Roschyna Alysa

Ctg Allievi

2°class.: Gnassi Aurora + borsa di studio Russian Ballet College

1°class.: Scalisi Alice + borsa di studio Opus Ballet

Ctg Juniores

1°class.: Bonnin Paloma

Scuole professionali

Ctg Promesse

2°class.: Yarmash Anastasia

1°class.: Sinkevich Nikita + borsa di studio Russian Ballet College

Ctg Allievi

3°class.: Alikanova Alimà + borsa Russian Ballet College

3°class.: Rubino Francesca

2°class.: Shakmanova Kamila + Borsa di studio Russian Ballet College

1°class.: Correia Dreissig Julianna

Ctg Juniores

1°class.: Gabriele Fornaciari

Ctg Senior

3°class.: Arakelian Arat + borsa di studio Opus ballett

2°class.: Burak Efe

1°class.: Okamura Miho

Borsa di studio Russian Ballet College : Anzalone Chiara

Sezione modera-contemporanea

Ctg Promesse

2 class.: Quagliarini Angelica

1°class.:Buselli Arianna

Ctg Allievi

3°class.: Gnassi Aurora

3°class.: Naumenko Sofia

2°class.: Correya Dreyssig Julianna

2°class.: Privalchuk Lisa

1°class.: Kohler Julia

Ctg Juniores

3°class.: Melluzzo Gaia

3°class.: Tranchini Cecilia

2°class.: Maestri Ana

1°class.: Caruana Vincenzo

Ctg Senior

3° class: Roghi Benedetta

2° class.: Bublitz Patrik

1°class.: Barbieri Sabino + 2 borse di studio

Sezione composizione coreografica

Categoria Moderna Contemporanea

1° classificato: Rosati Jennifer

Menzione speciale del Presidente della giuria: Scalambrino Alessandra + borsa di studio Opus Ballet

Categoria Gruppi

1° classificato: Benedetti Nicola

Menzione speciale del Presidente della giuria: Vezhnovest Marina

Premio Opus Ballett: Gasperini Anna

Premio della critica: Rosati Jennifer

Premio della critica: Benedetti Nicola

Grand Prix 2019 maschile: Fornaciari Gabriele

Grand Prix 2019 femminile: Correya Dreyssig Julianna (28)