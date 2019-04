MONTONE – Sono aperte le iscrizioni, gratuite, al corso di sceneggiatura organizzato dall’Umbria Film Festival, la cui 23esima edizione si terrà a Montone dal 10 al 14 luglio, con la presidenza onoraria del regista Terry Gilliam. Il corso, che si svolgerà nel pomeriggio del 13 luglio, durante il festival nel Borgo dell’Alto Tevere, avrà una durata di tre ore e sarà tenuto in lingua inglese dalla regista e sceneggiatrice danese Lone Scherfig (Their Finest; Italiano per principianti; An Education – Premio del Pubblico al Sundance).

Per partecipare alla lezione, gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite una mail all’indirizzo info@umbriafilmfestival.com entro il 1 giugno.

Curiosità su Lone Scherfig

Lone Scherfig ha iniziato la sua carriera in Danimarca dirigendo spot pubblicitari e drammi televisivi di successo. The Birthday Trip, suo esordio alla regia del 1991 è presentato alla Berlinale e nella rassegna “Nuovi Registi” del MOMA di New York e vince vari premi nei festival di tutto il mondo. Il suo secondo lavoro, On Our Own, vince il Gran Premio al Montreal Film Festival. In seguito, Lone Scherfig scrive e dirige Italiano per Principianti (Italian for Beginners), quinto film ufficiale per il Dogma 95. Il film vince l’Orso D’Argento per la Regia alla Berlinale nel 2001. Il suo primo film in lingua inglese è Wilbur Si Vuole Uccidere (Wilbur Wants to Kill Himself), che scrive insieme a Anders Thomas Jensen, con cui vince numerosi premi e quattro nomination al British Independent Film Award, tra i quali il Premio per la Migliore Sceneggiatura. Sempre in collaborazione con Jensen, idea e scrive i personaggi per il film Red Road di Andrea Arnold. Nel 2010 dirige An Education. Il film vince il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival, seguito da tre nomination all’Academy Award per Miglior Film, Miglior Adattamento Cinematografico (Nick Hornby), e Miglior Attrice (Carey Mulligan) e otto nomination ai BAFTA. In seguito gira la commedia danese Just Like Home, One Day, tratto dal bestseller di Davis Nicholls, in cui recitano Anne Hathaway e Jim Sturgess e The Riot Club tratto dall’opera Posh, scritto da Laura Wade e interpretato da Max Irons, Sam Claflin, Douglas Booth and Holliday Grainger. Scherfig ha scritto e girato cinque diverse serie televisive, compresa Quiet Waters, da un’idea di Lars von Trier. Ultimamente ha girato i primi due episodi di Astronaut Wives Club. Il suo ultimo film, The Kindness of Stranger, è ambientato a New York e ha inaugurato la Berlinale 2019.

