PERUGIA .- Quest’anno ricorrono 10 anni dalla scomparsa di Pina Bausch e tutto il mondo della danza la ricorda più viva e presente che mai. Anche Perugia aderisce all’iniziativa della Pina Bausch Foundation. Domenica 5 maggio nel centro storico della città, partenza dai Giardini Carducci alle ore 16, con THE NELKEN LINE prende il via il progetto PINA TODAY curato da HOME Centro Creazione Coreografica insieme al Teatro Stabile dell’Umbria, nell’ambito della rassegna multidisciplinare Smanie di Primavera.

Tutti coloro che hanno aderito alla chiamata – oltre 150 persone tra giovani e anziani, studenti di danza e appassionati, esperti e curiosi, professionisti e dilettanti – si uniranno per ricreare la linea più conosciuta di tutte le opere della rivoluzionaria artista: Primavera, estate, autunno, inverno dal brano Nelken del 1982. Con pochi gesti distinti, la linea racconta l’alternanza delle quattro stagioni con i ballerini che procedono su una lunga fila.

Una vera e propria esperienza immersiva, sia per i partecipanti che per il pubblico, in una delle coreografie più emblematiche nella carriera di Pina Bausch.

Durante la performance verrà realizzato un video che sarà inviato alla Fondazione Pina Bausch. (12)