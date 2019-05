SPOLETO – Torna, dopo sei anni di assenza, l’esperienza di “Spoleto in Gioco”, un’intera giornata – dedicata ai bambini e al gioco – che si svolgerà nelle vie e nelle piazze della città domenica 12 maggio. Un progetto che comprende attività, iniziative ed eventi per sostenere la genitorialità e favorire la socialità e l’aggregazione anche dei più piccoli. “Abbiamo fortemente voluto – ha detto il vicesindaco Beatrice Montioni con delega al sociale – riproporre una manifestazione che celebra il gioco non solo come esperienza valoriale in sé ma anche come viatico di espressione, di comunicazione e di incontro tra generazioni. L’iniziativa si propone anche come occasione importante per far sì che i bambini si riapproprino della propria città con le sue caratteristiche e i suoi luoghi di aggregazione, spazi di solito non liberamente fruibili”.

Una dimensione anche urbana, di area gioco diffusa ed estesa, che – come previsto anche dal Consiglio dei Bambini – fa entrare “Spoleto in Gioco” tra le azioni di Agenda Urbana, riconoscendo così i diritti dei bambini secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. Spoleto in Gioco, realizzato dalla Cooperativa il Cerchio, prevede animazioni, laboratori, proiezioni, spettacoli teatrali, la banda musicale dei GROOWA CIRCUS e l’esibizione itinerante dei giochi di prestigio di Mago Riccardo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Piazza del Comune – ore 15.00 / 19.00

ESPOSIZIONE LUDICA INTERATTIVA da 0 a 99 anni

a cura dell’assemblatore creativo Ludobus Mamma Mia

Giardini dell’Ippocastano – 10.30 / 12.30

LABORATORIO BAUHAUS

costruisci insieme agli architetti di Ofarch la città Bauhaus dei tuoi sogni con costruzioni, legno e materiali vari

a cura di OFARCH URBAN CENTER

Giardini dell’Ippocastano – 15.00 / 19.00

LABORATORI ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO

a cura del Post (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia)

SPETTACOLI TEATRALI a cura di Maria Luisa Morici

“La mia strada” e “Io non apro a nessuno”, racconti divertenti ed istruttivi per un pubblico di qualunque età

Corso Garibaldi – 10.30/12.30 – 15.00/19.00

ATTIVITÀ LABORATORI ALI CON MATERIALI DI RECUPERO

A cura del Servizio Arlecchino

Sala Frau – proiezioni ore 10.30 | 15.00 | 17.00

CINEMA PER BAMBINI – proiezione gratuita di film di animazione

Palazzo Leti Sansi – 10.30/12.30 – 15.00/19.00

LABORATORI PRIMA INFANZIA attività laboratoriali destinate ai bambini da 0-6 anni

a cura delle educatrici dei servizi per l’infanzia della COOPERATIVA IL CERCHIO

Sala Frau 10.30/12.30 – 15.00/19.00

LABORATORIO DI ROBOTICA

a cura dell’associazione “idea robotica spoleto”

Coworking – Primo laboratorio 16.00 / Secondo laboratorio 17.30

ATTIVITÀ LABORATORIALI DELL’ORTO

Bambini e genitori potranno sperimentare il laboratorio di Mini Orto Urbano.

Piazza Garibaldi – 10.30/12.30 – 15.00/19.00

ATTIVITÀ SPORTIVE

Varie attività sportive a cura di ASD Tennis da tavolo, Pallavolo, CAI arrampicata e la Scuola Federazione Ciclistica Italiana MTB Club Spoleto.

Palazzo Collicola – 15.00/19.00

ENTRA NELLA SCULTURA E GIOCA! IN GIARDINO CON NOGUCHI

a cura di Sistema Museo

