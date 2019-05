PERUGIA – Presentata questa mattina nella sala giunta del Comune di Città di Castello la prima edizione del Trofeo Città di Castello “Alla faccia del cancro” tra le rappresentative Ussi dell’Umbria e quella dei giornalisti sportivi di San Marino (Associazione Stampa Sportiva Sammarinese). Un appuntamento dunque internazionale che avrà innanzitutto una madrina d’eccezione quale la showgirl umbra Sara Tommasi che giovedì sera dalle 20 sarà allo stadio “Corrado Bernicchi” di Città di Castello per dare il calcio d’inizio alla gara. L’incontro amichevole, voluto dai vertici dell’Ussi regionale per supportare la raccolta fondi portata avanti ormai da tempo dalla mamma-coraggio sangiustinese Silvana Benigno che, oltre ad affrontare con grande determinazione e grinta ogni giorno la malattia, è impegnata nelle iniziative in favore della Fondazione Ieo di Milano per la ricerca.

Alla presentazione hanno presenziato Federico Barontini, capitano della rappresentativa Ussi Umbria; Claudio Tomassucci, dirigente della Federcalcio regionale; gli assessori del Comune tifernate Luciana Bassini e Massimo Massetti oltre ovviamente Silvana Benigno.

Barontini, a nome dell’Ussi Umbria, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il patrocinio, la showgirl Sara Tommasi per aver aderito all’evento, lo Sporting Trestina per la concessione dello stadio Bernicchi, l’associazione arbitri di Città di Castello e i colleghi di San Marino che arriveranno a Città di Castello nel tardo pomeriggio di giovedì (la gara sarà diretta da una terna messa a disposizione dal presidente Aia Michele Ceccagnoli). Lo stesso capitano della rappresentativa si è poi soffermato su quanto sta facendo Silvana, della sua lotta, del suo coraggio, evidenziando che l’Ussi ha voluto con grande entusiasmo dedicarle questa giornata per la raccolta fondi.

Poi è stato il turno del dirigente federale Tomassucci (nuovo vice presidente membro del Settore Tecnico della Figc come rappresentante della Lnd) che ha ricordato quanto il calcio può essere importante per le iniziative di volontariato e, in questo caso, il significato di quanto sta facendo Silvana nella sua condizione a supporto della ricerca contro il cancro. Gli assessori Bassini e Massetti hanno infine sottolineato che l’amministrazione comunale è da sempre vicina a questo tipo di eventi, a maggior ragione al fianco di Silvana che “è davvero incredibile per quello che riesce a fare, lottando per sconfiggere la malattia e allo stesso tempo riesce a organizzare appuntamenti per la raccolta fondi. Una donna, una mamma davvero speciale”.

L’evento vale per la selezione umbra anche come preparazione al Campionato Nazionale di calcio per giornalisti Trofeo Alberto D’Aguanno, del quale è detentore e vincitore di tre edizioni sulle ultime quattro. Il triangolare zonale di qualificazione alle finali di Roma si svolgerà il prossimo 22 Maggio al campo federale di Prepo a Perugia e vedrà l’Umbria sfidare Lazio ed Abruzzo.

La partita di giovedì verrà trasmessa integralmente domenica 12 maggio alle ore 21 su E’Tv Umbria canale 14. (37)