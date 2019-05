PASSIGNANO – Si prospetta una serata speciale quella che attende gli invitati dell’esclusivo open dinner che si terrà alla “Villa di Passignano” il 13 maggio. Un evento realizzato congiuntamente da Unione Regionale Cuochi Toscani ed Unione Regionale Cuochi Umbri per i propri associati e partner. Per i cuochi toscani si tratta di un’iniziativa non nuova visto che dall’avvento della Presidenza Regionale di Roberto Lodovichi ogni anno viene fatto un momento di incontro e scambio tra gli affiliati URCT e le aziende che ne sostengono l’operato. Quest’anno grande novità la joint venture con l’Unione Regionale Cuochi Umbri guidata con grande entusiasmo dalla neo Presidente Gianna Fanfano. Non solo la collaborazione tra le due unioni regionali ma anche una serata all’insegna delle eccellenze territoriali di Toscana ed Umbria che nel meraviglioso contesto della Villa di Passignano si fondono in una delle più esclusive location della zona con una veduta mozzafiato sul lago Trasimeno.

“Vorremmo valorizzare il meglio delle nostre realtà mettendo in luce i compartimenti che ci compongono quali Giovani, Team Regionale, Lady Chef e Dipartimenti di Solidarietà Emergenza tutti rappresentati nella serata e le materie prime di eccellenza che ogni giorno andiamo a trasformare” dichiarano i Presidenti dei Cuochi toscani ed Umbri e proseguono “Vorremmo, con questa serata, ringraziare le aziende che ci sostengono dando valore e peso al nostro lavoro e permettendoci di promuovere quella territorialità che caratterizza la nostra appartenenza e che perseguiamo con orgoglio”.

La Toscana come sempre si presenta al fianco dei Consorzi: Pecorino Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP, finocchiona IGP e con loro grandi marchi del comparto alimentare toscano come Mukki, Zona Market, Pasta Toscana, Acqua Fonte Medici e Giotto Fanti Fresh.

L’URCU, parimenti, sostenuta dall’Università dei Sapori schiera in campo una collaborazione tutta umbra capitanata da Cancelloni, Consorzio della Fagiolina del Trasimeno, Zafferano di Terre del Conte, Cantine Pucciarella e Distillerie Subasio Erodrinks.

I sapori migliori di due terre contigue caratterizzate da una grande qualità di vita e da una forte inclinazione per il bello ed il buono.

Come in ogni appuntamento che si rispetti ad accompagnare del buon cibo saranno i vini di pregio che caratterizzano la zona di confine tra Toscana ed Umbria sapientemente proposti da Associazione Italiana Sommelier.

Non mancheranno i momenti conoscitivi e di approfondimento legati ai prodotti ed alle aziende ma più che mai sarà una serata all’insegna dell’allegria e del piacere di stare insieme. Ri ricorda che si tratta di un evento ad invito. (46)