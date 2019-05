GIOVE – 20 maggio 2019 – Il Comune e la direzione scolastica di Giove hanno collocato una pietra d’inciampo nell’androne della struttura che ospita le scuole del paese. La cerimonia di scopertura della pietra è stata svolta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale, della direttrice scolastica e dei rappresentanti del consiglio di istituto che hanno approvato all’unanimità l’iniziativa.

La pietra d’inciampo è dedicata alla memoria del giovane proveniente dal Mali e annegato in un naufragio di una carretta del mare che tentava di arrivare in Italia. Il giovane è stato ritrovato senza vita con indosso la pagella scolastica. Secondo i promotori dell’iniziativa la targa d’inciampo vuole essere una testimonianza del diritto allo studio e all’istruzione per tutti i bambini del mondo che hanno anche un identico diritto alla vita e alla ricerca di un mondo migliore.

