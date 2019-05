CATANIA, 21 maggio 2019 – Arrestato un ternano dalla Guardia di Finanza di Catania con 136 chili di marijuana per un valore di un milione di euro. L’uomo, un 45enne, M. T. (queste le sue iniziali), aveva consegnato il suo carico di droga in un deposito a Misterbianco per poi ricevere la somma di 10mila euro. Il corriere, già denunciato per analoghi reati, è stato arrestato dalla guardia di Finanza. A bordo del furgone dell’uomo, inoltre, le fiamme gialle hanno scoperto un doppio fondo sotto il pavimento calpestabile del vano posteriore dell’automezzo e trovato nell’abitacolo del veicolo una valigetta con banconote da 20 e 50 euro per complessivi appunto 10 mila euro. (foto di repertorio) (26)