SPOLETO, 212 maggio 2019 – Giovedì 23 maggio alle ore 16.30 alla Rocca Albornoz di Spoleto si presenta in prima assoluta il filmato “Gestes. Danser la Terre”: dedicato al patrimonio di arte, storia e natura nei siti del sisma del 2016. Un progetto, iniziato nel 2016 con la partecipazione di diversi coreografi e danzatori francesi che sono venuti in Umbria per valorizzare l’ingente patrimonio che si conserva ancora in questa regione. L’iniziativa si tiene nell’ambito della manifestazione Rendez Vous 2019 con eventi da giovedì 23 maggio al 30 dicembre 2019. Quest’anno la kermesse si svolgerà a Spoleto, in diverse parti dell’Umbria e poi in Francia con il sottotitolo di “Rendez Vous une Danse pour la Terre”. L’iniziativa è organizzata da Associazione Evidanse sotto la direzione artistica di Carole Magnini.

La proiezione del filmato sarà replicata durante la rassegna “Spoleto, Salotto delle Eccellenze” il 1° e 2 Giugno a Palazzo Leti Sensi e all’occasione di una serata prevista alla Sala Pegasus di cui’ sarà precisata la data ulteriormente.

“Rendez Vous – spiega Carole Magnini – si è messo a disposizione per sostenere le zone colpite dal sisma del 2016 – “En tant qu’artiste. Pour faire un Geste” – Per fare un “Gesto”, per la trasformazione e la ricostruzione attraverso il movimento e la danza, in Movimento con la Terra. ‘Danser la Terre’ è un film Video Danza In Situ svolto nelle regioni e nei siti patrimoniali, nei musei del territorio. Un percorso “in Danza” per la valorizzazione attraverso l’Arte delle ingenti ricchezze del territorio. Per un Patrimonio in Movimento. Una Danza che va incontro al Patrimonio e alle persone. Un progetto che percorre e presenta il territorio attraverso la Danza e l’Arte con spettacoli, performance, “Gestes” svolti sul territorio colpito dal sisma, ma non solo. Un percorso iniziato dal 2016 come una riflessione dopo gli eventi sismici che hanno colpito la regione. Una riflessione su come ripartire”.

Il film “Gestes – Danser la Terre” realizzato da Carole Magnini è una raccolta d’immagini di questi “Gestes”.

Numerosi sono i Comuni e i siti interessati al progetto, con performance e spettacoli come a Spoleto la Rocca Albornoz Museo del Ducato, Teatro Romano Museo Nazionale Archeologico, Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna e Museo G. Carendente, Cas Romana, l’Abbazia di san Felice e Mauro e Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno, Cascia, Norcia, Castelluccio di Norcia, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Palazzo Ducale di Gubbio e, nelle Marche, le Grotte di Frasassi …

La Danza francese a sostegno delle terre colpite dal sisma : Coreografi, personalità ed artisti francesi tra cui Christian Bourigault, Christine Gérard, Sophie Quénon, Nadia Vadori Gauthier, Frédérique Villemur, si sono mobilizzati per raggiungere l’iniziativa attraverso dei “Gestes” (Gesti), piccole performance inedite sul territorio, da vicino, da lontano, verso i siti e le popolazioni colpite dal terremoto.

Numerosi artisti italiani anche non danzatori hanno raggiunto l’iniziativa offrendo un loro “Geste” artistico. Tra loro : Ramberto Ciammarughi, Goffredo degli Esposti e Gabriele Russo (Micrologus Ensemble), Francesco D’Oronzo, Leonardo Ramadori, Graziano Sirci, Virginia Ryan, Maria Teresa Romitelli, Emanuela Duranti … con il ricordo di Bernardino Ragni e Giancarlo Calogero Viviani.

La manifestazione presenta diverse iniziative di cui l’anteprima si tiene a Spoleto per poi svilupparsi in alcuni comuni della Valnerina e in altri siti significativi del territorio, nei luoghi del Polo Museale d’Umbria, in altre città della regione Umbria, d’Italia per poi raggiungere la Francia.

Le iniziative saranno annunciate con ulteriori dettagli a ridosso degli eventi.

Rendez Vous Patrimonio e Contemporaneità è in collaborazione con La Francia in Scena (stagione artistica dell’Institut français Italia realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno dell’Institut français e della Fondazione Nuovi Mecenati), Comune di Spoleto, Polo Museale dell’Umbria, Rocca Albornoziana Museo Ducale di Spoleto, Teatro Romano Museo Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale dell’Umbria, Regione Umbria, Teatro Stabile dell’Umbria, Filarmonica Umbra,

“Rendez Vous” è un progetto per la valorizzazione del patrimonio e dell’ambiente attraverso la Danza e l’Arte.

E’ un contenitore artistico, sotto la Direzione artistica di Carole Magnini, che propone dal 2012, spettacoli e progetti artistici, culturali e didattici, mettendo in scena sia giovani artisti emergenti che scuole pubbliche e private , ma anche personalità di fama nazionale e internazionale.

“Rendez Vous” vuole essere uno spazio per la sensibilizzazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e artistico, per il pubblico residente e il turista svolgendosi prevalentemente in monumenti, nei Musei, nei siti Patrimoniali, in spazi urbani, spazi naturali, portando la danza fuori dai luoghi convenzionali e andando incontro al pubblico.

La manifestazione, in collaborazione con Ambasciata Francese-Institut Français a Roma, s’impegna a riattivare o sviluppare collegamenti artistici, storici, culturali e turistici tra Italia e Francia.

